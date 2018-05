Juventudes Socialistas se refunda

Patricia Suárez ha sido elegida secretaria general de las Juventudes Socialistas de Corvera y será la encargada de encabezar el resurgir de la organización, que esta inoperativa al no contar con ejecutiva en los últimos años. "El anterior secretario general llegó a la edad límite (31 años), no pudimos hacer el cambio en tiempo y forma. Los problemas que hubo en el partido en ese momento, hicieron que se nos pasara el tiempo y no pudimos consolidar una nueva ejecutiva", destaca Suárez. Ahora, una vez realizado el comité autonómico, para seguir los pasos adecuados, se han reunido a nivel local para poder llevar a cabo el proceso y refundar la organización en Corvera.

Cinco personas participaron de esa asamblea de la que salió la nueva ejecutiva de Juventudes Socialistas de Corvera y, tres de ellas -el mínimo que permite el reglamento-, forman la ejecutiva. A Suárez le acompañan, el secretario de organización, Adrián López, y el vicesecretario, Jorge Álvarez. "El objetivo es volver a dar voz a dar voz a la organización y crecer. Creemos que el partido está haciendo un gran trabajo en Corvera y queremos trabajar junto a ellos para dar a los jóvenes del concejo aún más voz y voto en el día a día del municipio", explica la secretaria general. La educación y el futuro laboral son según la organización las principales preocupaciones de los jóvenes corveranos.

El vicesecretario de organización, Jorge Álvarez, llega de unos meses intensos en Madrid, donde estudia un doble grado de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. El joven corverano fue, en calidad de representante de la asociación estudiantil Res Publica, uno de los firmantes de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía contra la expresidenta de la comunidad Cristina Cifuentes por el escándalo del máster. Ahora, quiere pelear por su concejo. "Estamos ilusionados, el partido está haciendo las cosas muy bien y creo que era el momento de volver a fundar las Juventudes, porque juntos podemos hacer algo muy chulo", señala Álvarez. Por el momento, seguirá estudiando en Madrid, pero sabe por qué está en la organización corverana: "Cuando acabe de estudiar quiero volver a mi casa, a Corvera, echo de menos esto y quiero volver aquí a desarrollar mi proyecto laboral, y para eso tiene que haber las mejores condiciones posibles".