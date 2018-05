El Kame.net, campeón de la Copa de mus de la comarca

Tras una intensa semana de partidas en la sidrería "El Mallu", el equipo Kame.net se alzó ayer con la Copa de Mus de la comarca de Avilés, tras imponerse al mejor de once, entre cuatro mesas al Ébano. La tarde se desarrolló con intensidad, ya que la primera partida no cayó del lado de los a la postre ganadores. No obstante, los veteranos jugadores de la peña San Agustín fueron capaces de ir sumando amarracos, para posteriormente alzarse con el preciado trofeo, en una tanta de intensas partidas de naipes. "Para nosotros, es una satisfacción tremenda, porque fuimos los ganadores de la liga regular y al final perdimos el campeonato en los play off tras caer en cuartos de final. Nos quedamos un poco achatados, pero con este título, estamos felices", expresó Isidro González.