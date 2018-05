El "plan Balbín" favorece la movilidad y libera suelos, defienden los arquitectos

La propuesta para soterrar la arteria del puerto aprovechando el plan de vías como alternativa a la Ronda Norte, impulsada por Somos, IU, Ganemos y que recibió el apoyo de Ciudadanos y los tránsfugas en el Pleno, sigue dando que hablar porque ha llegado después de la firma de protocolos con el Ministerio de Fomento y, según el gobierno local, pone en riesgo estas dos importantes infraestructuras, que ya cuentan con asignación presupuestaria. Los tres partidos que impulsan el llamado "plan Balbín" indicaron ayer que el PSOE "se olvidó de contar con una parte fundamental del proceso: el resto de grupos políticos". Uno de los dos arquitectos que lo han diseñado, Marcos Balbín, defendió, por su parte, la idea: "Permite enterrar los tráficos urbanos de salida de la parte norte de la ciudad".

"Eso permitiría liberar espacio de uso publico lúdico entre el casco histórico y la ría de Avilés, y rebajar las cargas de tráfico rodado privado en superficie en el entorno de la Isla de la Innovación", indicó Balbín, que ha elaborado el plan junto a su padre, Enrique. "Ganaríamos en movilidad con el resto del área metropolitana de Asturias y nos permitirá estar en veinte minutos en el centro de las otras principales ciudades por tren", apuntó el arquitecto, que considera que el coste de su propuesta será similar a la ya admitida por Fomento. "El soterramiento de la arteria del puerto es viable y da pie a un nuevo modelo de ciudad", añadió.

Los grupos que impulsaron la idea, criticados por el PSOE, el PP, la Cámara de Comercio y los sindicatos mayoritarios, se defendieron ayer. "No queremos caer en los errores del pasado precipitándonos nuevamente y jugándonos el futuro de una infraestructura tan necesaria para Avilés a una sola carta", señaló el portavoz de Somos, David Salcines, que entiende además que el intento de eliminar una barrera en la ciudad "empezó con una barrera política al resto de grupos", en referencia a los trámites dados por el PSOE en solitario. "La alternativa de Balbín es más ecológica porque es más corta, favorece el desarrollo de los terrenos públicos del entorno de la ría y potencia más la nueva centralidad que tanto defiende el PSOE, que misteriosamente se decanta por la Ronda Norte", declaró Salcines.

Llarina González, su homóloga en IU, defendió también la alternativa de Balbín: "No es una idea sin reflexión y producto de la improvisación, está avalada por especialistas como Enrique Balbín, redactor del PGOU de 1986. No entendemos cómo el gobierno local, que ya conocía su propuesta, no hizo el ejercicio de responsabilidad política que le correspondía e incluyó la misma en el estudio que va a realizar Fomento". González cuestionó además que el PSOE pidiera a IU, Somos y Ganemos que la propuesta aprobada en Pleno fuera presentada en el período de alegaciones. "Eso no tiene ningún sentido y más aún cuando a día de hoy la obra no está todavía licitada. Ahora es cuando el PSOE ha escuchar al resto de grupos", destacó la portavoz municipal de IU.

Agustín Sánchez, portavoz y único concejal de Ganemos, explicó que su grupo no se decanta por ninguna alternativa en concreto, pero sí está abierto a estudiar todas las acciones posibles de cara a mejorar los tránsitos de la ciudad. "Un proyecto de envergadura como éste ha de contar con todas las posibilidades porque en Asturias tenemos la experiencia de otras actuaciones que fueron paralizadas, precisamente por ese motivo", destacó el edil, que defendió que aún no está listo el estudio de impacto ambiental de la actuación.

Por su parte, el portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre, destacó que su partido pidió en el Pleno que se retirara la moción porque "puede tener consecuencias graves". "Los que impulsan la idea están haciendo juego político y Ciudadanos, que la ha apoyado, demuestra una clara irresponsabilidad", señaló. "En la moción, hay además una amenaza velada porque se habla incluso de impugnaciones", concluyó.