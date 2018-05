Avilés, un plató de cine desde 1924

Avilés es un plató de cine desde 1924. O, como lo cuenta Fran Vaquero, "Avilés, una ciudad de cine", que es el título del documental que presentó ayer el director en la Casa de Cultura con motivo del Avilés Acción Film Festival. La obra narra la historia de la villa en la gran pantalla desde aquella primer obra rodada en 1924, que cuenta el traslado de los restos de Pedro Menéndez, hasta las grabaciones de José Luis Garci y Woody Allen, pasando por las obras del autor "El vivo retrato" o "1982. Un documental" y cine de los años sesenta, coincidente con el auge de Ensidesa y el Nodo.

Juan Bonifacio Lorenzo Benavente, director de la Filmoteca de Asturias, es el conductor del documental. Habla desde varios enclaves del Palacio Valdés para explicar la historia de Avilés y el cambio de la fisonomia de la ciudad a través del séptimo arte. "Pachín", obra de Arturo Ruiz Castillo en 1961, "Así es Asturias", de Juan Antonio Cabezas, y "Rogelia", de Rafael Gil de 1968, muestran el auge siderometalúrgico de aquella Ensidesa que década y media después, Fran Vaquero retrató en "1982" y en "El Vivo retrato", que mostraban esa ciudad sucia y decadente, en palabras de Lorenzo Benavente.

La relación del cine y la ciudad cambió con la bienvenida al nuevo siglo. Directores españoles como Javier Fesser y José Luis Garci se empiezan a fijar en Avilés para sus películas. Planos de "El milagro de P. Tinto" en el puerto se intercalan con secuencias de Garci en Galiana de "Luz de Domingo" y "You're the one" y años más tarde llegarían actores de primera línea internacional como Scarlett Johansson, que se dejó ver en Avilés bajo las órdenes de Woody Allen en "Vicky Cristina Barcelona". "La película no es más que la historia de Avilés a través de sus calles y sus plazas que demuestran que Avilés es un territorio de cine", expresó Fran Vaquero, que recordó al ya fallecido cineasta local Mario Menéndez y destacó además la cpolaboración en la cinta del músico Toño Zamanillo y de José Vallín, encargado del montaje y la fotografía.