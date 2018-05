Ciudadanos apoyará la moción para homenajear a las víctimas de Castrillón en los campos nazis

Ciudadanos dará su apoyo a la moción con la que el Ayuntamiento quiere homenajear a los tres castrillonenses, José María Suárez Suárez, Serafín Suárez Molina y Antonio Suárez Lorenzo, quienes fueron deportados a campos de concentración en el período de dictadura nazi, según explicó la portavoz del grupo municipal, Silvia Argüelles.

Con todo, la edil lamentó que el gobierno de IU no contara con su agrupación al realizar la propuesta: "No podemos más que afear la conducta del equipo de gobierno de IU al ser Ciudadanos el único partido al que han dejado al margen de esta iniciativa, sin un ofrecimiento a sumarnos a la declaración institucional, de la cual nos hemos tenido que enterar a través de prensa que ha sido firmada por otros grupos políticos. Lamentamos que IU no sepa discernir en qué casos deben dejarse al margen las diferencias ideológicas".