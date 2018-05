Los vecinos de Jardín de Cantos rechazan el "plan Balbín" por "electoralista"

El "plan Balbín", la propuesta para soterrar la arteria del puerto como alternativa a la Ronda Norte impulsada por Somos, Ganemos e Izquierda Unida, con el apoyo de Ciudadanos y los tránsfugas en el Pleno, encontró ayer el rechazo de los vecinos de Jardín de Cantos, uno de los barrios más afectados por el tráfico de camiones. "Es una medida electoralista", dijo el presidente de la asociación, Sergio Sanzo, que expresó su descontento con la idea por haberse realizado cuando ya están firmados los protocolos con el Ministerio de Fomento y hay más de 70 millones de euros presupuestados.

"No entiendo por qué cuando existía un consenso ahora hay que dar marcha atrás. Desde luego, parece que lo único que se persigue es cazar votos y no tener en cuenta las necesidades reales del barrio", criticó. "Nosotros somos una de las zonas de la ciudad más castigadas por el tráfico pesado. Todos los días soportamos cerca de 100 camiones por nuestras calles, con la consiguiente contaminación del aire y también acústica", añadió el representante de los vecinos. "Además, con este nuevo plan, no se le da un acceso directo al San Agustín. No lo entiendo. Es electoralista", zanjó Sanzo.

También mostró su rechazo el expresidente vecinal, Antonio Cabrera. "No viene a cuento presentar esto ahora. Es un error muy grave que puede poner en peligro muchos millones para la ciudad", indicó. "Somos, IU y Ganemos se equivocan mucho, esto nos puede salir muy caro", remató.