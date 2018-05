"Luna Miguel encabeza una corriente global", dice el narrador Porta

Eloy Fernández Porta es uno de los teóricos de la literatura mutante, o sea, literatura que vierte todos los géneros: cuentos que no sólo cuentos, teatro que no sólo es teatro. Y en tanto que lo es también escribe creación: colecciones de relatos, mayormente. Pero no se queda sólo en este punto: sus ensayos superan las líneas mortales de un género destinado a la divulgación. El primero fue "Afterpop. La literatura de la implosión mediática" (Berenice, 2007) y, en torno a él, dice Fernández Porta, la prensa cultural vio un grupo de autores que acabaron reunidos bajo el epígrafe de "generación Nocilla". "Pero son más autores de los que salen en los reportajes. Yo nunca concebí un grupo sin mujeres. La lista es mayor, pero no puedo escribir todos los artículos", aseguró.

Los mutantes -otro apelativo del grupo- forman un promoción de autores de todo calibre, pero no es la única. "Luna Miguel encabeza una corriente literaria global: aquí, en España, pero también en Estados Unidos", destacó el ensayista y narrador barcelonés.

Pero su presencia en Avilés no es para discutir sobre la última literatura viva. Como narrador y actor se presenta mañana miércoles (20.00 horas) en el Niemeyer, un centro cultural que no le es ajeno (la última vez que estuvo fue en compañía de Agustín Fernández Mallo). Porta presenta "En la confidencia", que, según sus propias palabras, "es un monólogo en tres actos, aunque en el segundo, me desdoblo en dos personajes". Teatro para discutir la cultura.