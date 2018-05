"No impostar", la primera regla para hablar bien, según Calderón

"Hablar bien te ayuda a transmitir mejor tus ideas, a ser más transparente; sirve para que la gente te conozca mejor", señaló ayer Sharon Calderón, durante la charla que ofreció en el palacio de Valdecarzana bajo el título "Por la boca muere el pez", organizada por el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. La filósofa y consultora de comunicación indicó que, para hablar en público, la primera regla a seguir es "no impostar nada, no pretender ser otra cosa que no se es; no se debe engañar a la gente". Y se refirió a los medios tecnológicos utilizados en los discursos: vídeos, fotos, esquemas... "Lo bonito de la oratoria es que no es algo fijo, va cambiando en función de lo que quieres decir, a quien y cómo; apoyarse en la tecnología puede ser beneficioso o perjudicial, eso es una de las habilidades que tiene que tener el orador", comentó la especialista.

Detrás de una persona con buena retórica hay un gran lector y "escuchante", observó Calderón. "Hay que oír muchos discursos y fijarse en el tono de voz, las pausas, la gesticulación..., y eso se aprende viendo a grandes oradores que quizás no te gusta lo que defienden, pero son grandes", resaltó en el acto de ayer en Avilés.

Durante su intervención, también se refirió al renacimiento tímido que vive actualmente la retórica. "En España, se hablaba bien, teníamos una buena oratoria que perdimos a finales del siglo pasado por razones posiblemente políticas, porque nos dejamos embaucar por corrientes que la desprestigiaban, y ahora hay una recuperación", comentó, para añadir que el sistema educativo desprecia la oratoria, si bien "se están dando cuenta de que los adolescentes no saben hablar y, sobre todo, no saben hacerlo en público". Esta habilidad, que considera "imprescindible", se adquiere "con clases de debate o torneos".