El área metropolitana "debe contribuir al equilibrio de Asturias", avala Monteserín

"El área metropolitana debe contribuir al equilibrio de Asturias y no a un mayor desequilibrio entre la zona central y las alas. Estamos creando un órgano que nos va a hacer más competitivos en el exterior y que nos haga más capaces de captar fondos europeos. El que sea del área metropolitana no quiere decir que nos olvidemos de que la región tiene también dos alas, Oriente y Occidente", aseguró ayer Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, tras la constitución de una comisión municipal para abordar las aportaciones de Avilés al proceso de creación de ese órgano territorial autonómico.

El órgano gestor del área central empezará a elaborar propuestas el próximo 4 de junio y el día 14, habrá otra reunión para su estudio. Este proceso culminará en octubre con la toma de decisión sobre el tipo de órgano que gestionará ese área: o uno consultivo, con la presencia de los ayuntamiento y que contaría con el apoyo de entes que ya funcionan bien, como Cogersa, Cadasa o el Consorcio de Transportes, o un órgano gestor, con competencias propias. "La posición de Avilés es abierta, en el sentido de que nos parece bien empezar como un órgano consultivo que reúna las condiciones del área central asturiana, las peculiaridades de la región y que cuente con el Principado", explicó la Alcaldesa. Por el momento, no hay aportaciones: "Estamos en la fase de reflexión y no tenemos posiciones cerradas. Hemos valorado tanto el órgano gestor como el consultivo y Ganemos ha hecho una aportación con diferentes experiencias. Todo lo elevaremos en la reunión del día 14. La ventaja de esto es que pese a ser año electoral no hay un juicio previo cerrado por parte de los partidos o por parte de los municipios. Hay como una sensación de que hay que ir a por ello y estamos abiertos a ver qué genera más consenso", afirmó Monteserín.

Ciudadanos Avilés, por su parte, destacó la sensación de unanimidad" en el tipo de estructura que se pretende para el consejo. "Es una decisión más importante de lo que parece ya que el objetivo es lograr un desarrollo institucional duradero", afirmó Carmen Pérez Soberón.