El cementerio de La Carriona atrapa a los niños

El cementerio de La Carriona atrapó ayer a los niños. Periódicamente grupos de escolares de la ciudad realizan visitas guiadas por el camposanto -es el espacio de Avilés con mayor concentración de patrimonio artístico- y ayer fue el turno de los alumnos de quinto de Primaria del colegio público de Versalles. El recorrido estaba enmarcado en los actos conmemorativos de la Semana Europea de los Cementerios.

"Cuando nos dijeron que íbamos a visitar el cementerio me asusté un poco, pero el sitio es impresionante. Lo que más me gusta son las esculturas y el diseño de las capillas", explicó la pequeña Marta Fernández, que recalcó: "Me parece una experiencia muy bonita". Con la lección bien aprendida acudió al camposanto Laura Trancón, también de quinto. "Gracias a estas visitas nos damos cuenta de los personajes históricos que vivieron en Avilés y de las diferencias entre clases sociales, los ricos y los pobres. También son llamativas las tumbas de los párvulos y es interesante conocer el significado de los símbolos que hay en el pasillo central", indicó. Jorge López destacó también el valor de las esculturas.

El cementerio se presenta desde 2012 como un espacio museístico. Cipriano Folgueras, Manuel del Busto o Federico Ureña son algunos de los artistas que dejaron su impronta en el camposanto donde están enterrados, entre otros muchos avilesinos: Armando Palacio Valdés, Julián García San Miguel, Benjamín y Julián Orbón, Marcos del Torniello, Yago Lamela... De ahí que ahora el cementerio sea una ciudad de muertos para disfrute de los vivos. La antigua casa del conserje hace las veces de Centro de Interpretación (Ciclac) y dos rutas acompañan la visita. "Espacio de arte" y "lugar de memoria" son los dos itinerarios marcados, si bien el camposanto rebosa arte e historia a cada paso.

La visita al cementerio municipal comienza siempre en el centro de interpretación, donde el visitante puede ver varias vitrinas con reproducciones facsimilares de proyectos de panteones, solicitudes de enterramientos de mediados del siglo XIX o proyectos constructivos no ejecutados procedentes del archivo municipal así como dos audiovisuales, uno de la Ruta Europea de Cementerios y otro del propio cementerio.