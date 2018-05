El ciberacoso de Villalegre destapa "la indefensión docente", dicen los sindicatos

"Los profesores estamos desprotegidos", coincidieron ayer los representantes de varios sindicatos de enseñanza por el caso de la suplantación de la identidad en las redes sociales de tres docentes del colegio público Villalegre para calumniarlos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Los profesores han denunciado ante la Policía Nacional este ciberacoso.

"Nos sentimos desamparados, impotentes y desautorizados", aseguró Montserrat Fernández García, coordinadora del Defensor del Profesor, un servicio del sindicato Ampe dirigido a los docentes que necesiten ayuda y orientación ante cualquier situación de acoso que sufran en las aulas. "A las personas que nos llaman por un hecho similar al de Avilés les ofrecemos apoyo psicológico en primer lugar ya que suelen estar muy afectadas, también un servicio jurídico en caso de que sea necesario denunciar", comentó la líder sindical para, a continuación, pedir a la administración que, de producirse incidencias en los centros educativos, "por pequeñas que sean", proporcione el amparo necesario "al ser nuestra empresa".

Vicenta Acebal, delegada en la junta de personal docente de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), también recalcó la difícil coyuntura del profesorado. "Junto a los médicos somos los funcionarios más expuestos a lo que piensan los usuarios y a sus reacciones adversas", manifestó, al tiempo que recalcó la idea lanzada por Ampe. "La Consejería de Educación no nos defiende como debería, somos funcionarios públicos puestos por la administración, nos encomienda una función y debería encargarse de nuestra defensa", apostilló.

La falta de respeto hacia la figura del docente es, según observan desde la CSI, "el pan nuestro de cada día". Según Acebal, "forma parte de la pérdida de respeto en general que hay en la sociedad, donde se han perdido las formas de convivencia; no se está educando para la tolerancia, la convivencia y el respeto; ese es el verdadero problema".

Comportamientos como los protagonizados por los autores de los textos e imágenes que tratan de desprestigiar al personal docente del colegio público Villalegre son valorados como "preocupantes" por Tino Brugos, miembro de la comisión permanente del sindicato Suatea, que sitúa el origen de este tipo de actuaciones "en los profundos cambios que se han producido en la sociedad con motivo de la crisis y que han llegado a la escuela, un reflejo de lo que ocurre fuera". Brugos no se aventura a calificar de frecuente las situaciones de ciberacoso. "Problemas en las redes sociales, los hay, pero no me atrevo a decir que de manera generalizada", concluye.