La futura empresa de la luz tendrá el servicio durante dieciocho años

El alumbrado de Gozón estará en manos de una empresa privada a partir de ahora. La realidad es esa, aunque no todos los partidos están de acuerdo en calificar de privatización este cambio. De hecho, el debate en el Pleno celebrado ayer acabó girando en torno al concepto. La aprobación de los pliegos salió adelante con los votos a favor del PSOE y el PP. En contra, los cinco de IU. "Ya le decía yo que tenía que mirar a la derecha, señor Alcalde", sonreía Ramón Artime (PP). "Que se vea que gana la mayopría absoluta PSOE-PP", destacaba Pilar Súarez (IU). El regidor, Jorge Suárez (PSOE), mientras tanto, sacaba su proyecto de gestión del alumbrado, que ahora irá a licitación con los pliegos aprobados ayer.

Hasta ahora, el Ayuntamiento pagaba por el suministro de energía 335.000 euros anuales a EDP. La empresa que se lleve la gestión ahora cobrará anualmente 483.147,87 euros en cuatro conceptos: el suministro de energía sumará 97.063,78; la gestión y mantenimiento de instalaciones, 120.201,40; para la garantía total de instalaciones se calcula un importe de 31.631,82 euros; y la amortización de inversiones, 234.250,87 euros.

En los ocho primeros meses de contrato, que tendrá una duración de 18 años, la empresa adjudicataria tendrá que realizar inversiones por valor de 2.700.000 euros, con otros 900.000 a los doce años de la concesión para asegurar el correcto estado de los puntos de luz del concejo. En este momento, en Gozón hay 4.967 puntos de luz y 107 cuadros de control.

El Partido Popular aprovechó la sesión para reivindicar privatizaciones anteriores, como el agua o la recogida de basura, explicando que buscaba "que el ciudadano vea que sus impuestos se gastan de la mejor manera". A juicio de los populares, el proyecto del alumbardo "es ambicioso, puede ser bueno para un mejor servicio".

La mayor polémica se produjo entre el PSOE e IU. La coalición reprochó que un partido de izquierda llevase adelante una privatización de un servicio público y el alcalde aseguró coincidir con el grupo en que "si tuviese cinco trabajadores y tres millones, la gestión sería municipal". Jorge Suárez se esforzó en dejar claro que no había privatización, pues el suministro ya estaba en manos de una empresa privada y el servicio de mantenimiento no se estaba realizando, por lo que "no puede haber privatización".

IU volvió a pedir reflexión al PSOE y que no dejase en manos privadas el alumbrado. "Se puede renovar el alumbrado por fases", pedían, pero la "privatización" sigue adelante y amenaza con tensar las relaciones.