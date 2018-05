La ronda norte sacaría "lo antes posible" los tráficos de la ciudad, sostiene la Alcaldesa

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, defendió ayer que la aspiración de la sociedad avilesina con la ronda norte es sacar "lo antes posible" los tráficos pesados del centro de la ciudad. "En eso estamos trabajando. En los procesos, siempre aparecen cosas, como esa nueva alternativa, pero lo importante es no perder el norte", afirmó la regidora. Monteserín se pronunció así sobre la polémica abierta tras la petición de Somos, IU y Ganemos -con el apoyo de Ciudadanos y los tránsfugas- para que en el estudio informativo no solo se analice la ronda norte sino también la posibilidad de soterrar la carretera junto a la ría de Avilés a la vez que se entierran las vías del tren. "Espero que esto no dé un mensaje negativo al Ministerio de Fomento. Creo que va a valorar esa propuesta, y lo que quiero es que, independientemente de la situación electoral, esto que está protocolarizado con las tres administraciones siga adelante", defendió. La Alcaldesa afirmó que será en el estudio donde se desechen o no las opciones "en función de criterios técnicos".

Somos e Izquierda Unida volvieron ayer a reiterar que en el debate sobre cómo ejecutar los accesos a la margen izquierda del puerto de Avilés no hubo consenso entre los partidos y afirmaron que van a estar "vigilantes" para que el gobierno cumpla los acuerdos plenarios e indique al Ministerio que debe analizar también el soterramiento de la Arteria del puerto -el PSOE ya aseguró en el pleno del jueves que Fomento tiene que estudiar por ley "todas las alternativas"-. "Luis Ramón Fernández Huerga parece que da a entender que no piensa cumplirlo. El protocolo permite su modificación por acuerdo de las partes y el Ayuntamiento es parte y por tanto puede solicitar que se incorpore el estudio de otra alternativa para resolver la conectividad del puerto que no se sirva de la variante de la N-632", aseguró Primitivo Abella, edil de Somos.

Para Llarina González, portavoz de IU, el PSOE está haciendo un ejercicio de "irresponsabilidad e infantilismo político" al intentar "sembrar dudas al conjunto de la ciudad "acerca de los tiempos marcados para el protocolo y hablar repetidamente de retrasos cuando no hay tal posibilidad". "Los únicos plazos que hay marcados por Fomento son que una vez se inicie la licitación ésta duraría cinco meses y, cuando se elija a la empresa, ésta tendrá un plazo de un año para redactar los estudios. A día de hoy, todavía no se ha licitado el estudio, por lo tanto, no cabe opción de hablar de retrasos, salvo que se quiera intentar envenenar el debate", sentenció González.

El grupo Mavea, por su parte, pide un estudio de impacto ambiental para el proyecto de nuevos accesos al puerto de Avilés "serio y no sesgado, con todas las alternativas viables". "Después, se tomará la decisión más conveniente. Si hacer las cosas con la rigurosidad debida y cumpliendo la letra de la legislación conlleva algún retraso, debe asumirse con naturalidad", sostiene.