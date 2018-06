El PSOE rompe relaciones con su única concejala en el municipio

El Pleno del Ayuntamiento de Soto del Barco aprobó ayer por mayoría "no tomar en consideración" el escrito de Iván Fernández García, secretario de política municipal de la Federación Socialista Asturiana, dirigido al Alcalde en el que solicita que se deje de considerar a Ylenia Whitehouse Fernández, representante del PSOE en el Consistorio y pase a tener la condición de concejala no adscrita. Esta petición viene dada por las discrepancias entre la única edil socialista y la formación política, que surgieron al rechazar ésta el mandato de votar en contra de todas las propuestas del equipo de gobierno, como subrayó la propia Whitehouse. "Yo no vengo aquí a hacer una política de dinamitar, sino a buscar soluciones para el concejo y a mejorar las condiciones de vida de los vecinos", manifestó quien en las elecciones de 2015 concurrió en la candidatura del PSOE como independiente.

Tanto el alcalde Jaime Menéndez Corrales como los seis ediles de Candidatura Independiente de Soto del Barco criticaron el texto del represente socialista al considerar que supone una intromisión en la organización interna de la institución sotobarquense. Y pusieron el foco en dos aspectos: Whitehouse no está afiliada al PSOE y en el Ayuntamiento no existe grupo municipal socialista; la edil forma parte del Mixto junto a los representantes de Foro, Izquierda Unida y Partido Popular al haber obtenido sus respectivas candidaturas un solo edil.

Este asunto encendió los ánimos de Menéndez, exmilitante del PSOE que abandonó el partido de forma bronca. Tras dar lectura a la carta firmada por Iván Fernández criticó sus formas y los términos utilizados. "Podría ser un escrito de intenciones y comunicar, pero no exigir que la concejala pase a ser no adscrita", dijo.

Whitehouse reprochó igualmente el proceder del PSOE, que se queda sin representante en Soto del Barco. "Si me quieren echar, lo primero es comunicármelo y explicar qué puntos incumplí, pero Iván Fernández no me coge el teléfono, ni contesta a los Whatsapp ni a los correos; está incumpliendo su labor".