Y en años anteriores expliqué la diferencia entre los distintos tipos de DEUDA NETA que se utilizan en el fútbol y que pueden llevar a confusión según se usen unos u otros. Este año no voy a repetir el mismo argumentario así que únicamente os dejaré los enlaces del año pasado por si alguien quiere profundizar más.

1.- Deuda (bruta) de los equipos de La Liga (a 30/06/2016)

2.- ¿Qué es la deuda neta en el fútbol? (30/06/2016)

3.- Deuda Neta (1ªdef) de los equipos de La Liga a 30/06/2016

4.- Ratio deuda neta (que pide La Liga) a 30/06/2016

Este año me referiré únicamente a la Deuda Neta que utiliza La Liga que sería el punto 4 del año pasado y que copiando y pegando del artículo del año pasado: Podría decirse que sería una Deuda Financiera Neta. Es La Liga la que la define en su normativa y lo hace así:

“Es el resultado de sumar: la deuda neta por traspasos definitivos o temporales de jugadores (el neto de las cuentas a cobrar y pagar por dichos traspasos), los importes pendientes de pago (vencidos o no) derivados de financiaciones recibidas de entidades financieras, propietarios, partes relacionadas o terceros (a título de ejemplo; descubiertos bancarios, préstamos, pólizas de crédito, pagarés descontados, factoring, arrendamientos financieros , deuda concursal ordinaria, privilegiada y subordinada, aplazamientos de pago con Administraciones Públicas, cobros anticipados de ingresos a devengar en periodos superiores a un año), minorados por la tesorería, los activos líquidos equivalentes y las inversiones financieras temporales e incrementados en los importes pendientes de pago (vencidos o no) con proveedores de inmovilizado.”

Ventajas:

- Es un parámetro que La Liga obliga a calcular para el llamado RATIO DE DEUDA NETA por lo que en los clubes que lo detallan es una cantidad exacta y auditada por lo que no admite discusión.

- Es una fórmula de tipo técnico y menos intuitiva que otras pero muy útil para control interno por parte de La Liga.

- Es ya bastante más "profunda" que la primera definición de deuda neta. La mejora

Inconvenientes:

- Deja fuera del TODO inicial partidas que pueden ser deudas importantes

- Todas las partidas de esta fórmula no son fácilmente encontrables en el balance de los equipos. Es más en algunos casos no aparecen

- Difícil cálculo exacto para alguien que no sea La Liga (yo solo podría hacer una estimación, muy por alto, en algunos casos cuando el equipo no lo explicite)

- Es una buena fórmula, que mide lo que mide, pero no es intuitiva para el aficionado medio

Tras las definiciones y/o explicaciones paso directamente a la tabla en la que se indica la deuda neta de cada equipo según esa definición. Se indica en las tablas que equipos muestran la deuda oficial y que otros he tenido que hacer una aproximación. Quizá no debería haberla hecho, puesto que distorsiona algo los datos, pero me parecía interesante que aparecieran las posiciones aproximadas de algunos equipos.

Os recuerdo que es un parámetro quizás menos intuitivo pero que os servirá para ir acumulando las pautas que sigue cada equipo en los distintos aspectos estudiados hasta ahora.

Como os comentaba al principio, la deuda neta así definida es la protagonista de uno de los indicadores de una posible situación de desequilibrio económico financiero futuro que recoge La Liga en sus reglamentos. Concretamente: EL RATIO DE DEUDA NETA RESPECTO A LOS INGRESOS RELEVANTES

Este ratio lo pide La Liga pero NO es uno de los famosos ratios que son requisito de inscripción y que costaron al Real Murcia el descenso de categoría.

Los ingresos relevantes son los ingresos ordinarios + traspasos de jugadores (simplificándolo muchísimo)

Al unir la deuda neta con los ingresos relevantes, tenemos ya juntos los tres pilares necesarios para analizar la situación de un club/SAD:

a) Lo que debes

b) Lo que te deben

c) Los ingresos que tienes cada año

Sin más os dejo la tabla con los equipos que cumplen y los que no este ratio de deuda neta.

Resulta evidente que este ratio es solo indicativo de una mala situación económica. En el caso de que fuera obligatorio su cumplimiento al menos 4 equipos (10 el año pasado) no podrían participar en la competición

La mejora es continua en este aspecto y cada vez son más los equipos con deuda negativa o muy cercana a 0.