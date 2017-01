Así vacila un pato muy valiente a un tigre de Sumatra

O este pato tiene la autoestima más alta del mundo y una valentía envidiable o podríamos llegar a pensar que está loco después de verle jugar con nada más y nada menos que un tigre de Sumatra de 126 kilos.

En el Santuario del Tigre, en Symbio Wildlife Park, Sídney, un pato bravucón se divierte vacilando a Jalur, tigre de Sumatra, que intentaba refrescarse con un buen baño. Cada que vez que el tigre abre sus fauces para coger al pato, este se sumerge en el agua y aparece al otro lado de la piscina, dejando completamente desconcertado al felino.

Y no lo hizo una vez. En este juego de que sí, que no, estuvo más de 10 minutos, por lo que no fue una cosa puntual, si no más bien parecía un juego al que le gustaba mucho jugar. Al que no le gustó tanto fue al pobre Jalur que, frustrado completamente por la situación, se dio por vencido y se retiró a descansar a la sombra de las palmeras.