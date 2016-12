"Es una iniciativa que alegra la calle", dicen los vecinos del concurso de escaparates

La Navidad ya luce en el pequeño comercio de Llanera. Un total de 22 establecimientos -de Lugo y Posada- participan desde el jueves en el primer concurso de escaparates navideños del concejo. Como no podía ser de otra manera, la temática decorativa ha de girar en torno a las Pascuas, si bien las bases del concurso no restringen las técnicas ni el diseño, siempre y cuando se utilicen artículos del comercio en la ornamentación. Con esta propuesta, el Ayuntamiento pretende dinamizar las compras en el municipio, una tendencia que aún no se ha podido apreciar, pero que parece haber gustado al público.

"Es una iniciativa bonita porque alegran la calle. Además de las luces y el belén está muy bien que las tiendas se apunten a la Navidad", aseguró Carmen Rodríguez, quien se confiesa "habitual" de las compras en el pequeño comercio local.

En la misma línea, Adolfo Jiménez, natural de Gijón aunque "cae con frecuencia" en Posada, también celebra la iniciativa. "Es una buena idea para luchar contra las grandes superficies, ya que hoy cualquier tipo de idea es poca para que las pequeñas tiendas puedan salir adelante", resaltó.

Los escaparates estarán decorados hasta el próximo 8 de enero. Los negocios serán visitados en los próximo días por un jurado, formado por personas pertenecientes a asociaciones y colectivos del municipio, que valorará las decoraciones. El ganador, que se llevará una placa conmemorativa y un detalle como premio, se dará a conocer en un acto que se celebrará el 4 de enero.