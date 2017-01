El juez condena a una multa de 60 euros a Aitor G. D. por pintadas en la Villa y descarta el delito

El juez ha determinado que Aitor G. D., acusado de realizar pintadas en Villaviciosa, no cometió un delito. Aunque sí le condena por una falta al pago de una multa de 60 euros. No obstante, recurrirá la sentencia al no estar de acuerdo con la medida. El caso de Aitor G. D. movilizó a varios ciudadanos que rechazaron que se le culpase de un delito, al defender que realizar una pintada es una falta por deslucimiento de fachada. Pero a él, la Fiscalía le pedía diez meses de multa, una cantidad que ronda los 900 euros, y en el caso de que no abonara ese dinero, le supondría cinco meses de cárcel. Por lo que hubo una manifestación en noviembre en Villaviciosa, donde supuestamente realizó varias pintadas en la localidad maliayesa en 2014. Una de ellas, en la calle Marqués de Villaviciosa, en la que ponía "¡Nun emigres, llucha!" y que fue borrada de la fachada. También se concentraron frente a los Juzgados de Gijón cuando se celebró el juicio, informa M. M.