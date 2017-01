Desesperados por el retraso en arreglar los accesos al área comercial de Paredes

Esta campaña navideña parece haber sido la gota que ha colmado la paciencia de los negocios situados en el entorno del área comercial de Paredes y los enlaces con la autovía A-64. Los trabajadores de la zona aseguran que los atascos en dicho acceso son cada vez mayores y por ello urgen a que se ejecute el proyecto pendiente desde el año 2008 para crear una glorieta elevada que descongestione un entorno en el que los cruces hacen en ocasiones inviable la entrada a puntos como la estación de servicio San Román.

Los propios trabajadores aseguran que en los días posteriores a Año Nuevo la situación fue insostenible. "Pasaban las horas y el tráfico no se descongestionaba", declara Magín Caballero, que lamenta que esta situación impida, en muchos casos, entrar a repostar en su estación de servicio, yéndose muchos clientes a buscarse la vida a otros sitios. Algo que lamenta especialmente el propietario, Román García, que ya no sabe que caminos tomar para lograr una solución a unos problemas que se remontan desde la apertura del área comercial allá en el año 2001. "Siempre dicen que hay proyectos en marcha, pero pasan los años y no se hace nada", comenta este empresario que considera que la solución urge más que otras actuaciones en infraestructuras que se hacen en la región. "Si hay una carretera transitada que necesita mejoras es esta", apunta criticando que no se priorice la glorieta.

Unas demandas con las que esperan reactivar de una vez por todas un proyecto que a mediados del pasado año se anunció que se pondría en marcha retomando el presupuesto de 320.000 euros destinado ocho años atrás por Fomento para redistribuir el tráfico en el acceso al área comercial desde Granda.