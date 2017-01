El auditorio de Siero acogerá dos espectáculos de ópera y zarzuela este trimestre

La intención es "llegar a todos los públicos y acertar con el gusto de todos". La programación para este trimestre del auditorio de Siero, en la Pola, se guía por ese espíritu, según destacaron ayer la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, y el director de la Fundación Municipal de Cultura, Ramón Quirós.

Una de las apuestas vuelve a basarse en la ópera y la zarzuela, y, como viene siendo habitual, se programan dos funciones al año. El "Concierto de ópera y zarzuela" (arias, romanzas e intermedios) será el 28 de enero, a las 20 horas. Actuarán la mezzosoprano Belén Genicio y el conjunto instrumental "Art Concertante". La entrada cuesta seis euros.

Además, el auditorio acogerá la ópera "Tosca", de Puccini, el 17 de marzo, a las 20 horas. La entrada cuesta 26 euros. El libreto es de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, basado en la obra homónima de Victorien Sardou.

La agenda también tiene hueco para la música clásica de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Asturias, que actuará el 17 de febrero, a las 20 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala principal del auditorio.

Asimismo, habrá reggae, el de los ovetenses "Fromdiroots". Será el 10 de febrero, a las 20 horas, y la entrada cuesta seis euros. La agenda para este trimestre incluye también el flamenco de Raquel Novellón, el 18 de ese mismo mes, a idéntica hora. El precio de las localidades es de 12 euros.

En la sección musical destaca el concierto del "Siero Female Metal Fest" para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 21 de marzo, a las ocho de la tarde, actuarán los grupos "Diabulus In Musica" (Navarra), "Last Days of Eden" (Asturias) y "Döxa" (Madrid). La entrada cuesta 10 euros.

Siero ha pensado en los niños al programar "El Show de Susana", el 21 de enero, a las 18 horas, con el espectáculo "Susana y los siete enanitos" (entradas a cinco euros). Para los adultos habrá dos obras de teatro: "El sexu de los ánxelos", del grupo de Valdesoto, el 27 de enero, a las ocho de la tarde, y "Aquí va a pasar algo", de "Zanguango", el 31 de marzo, a las 18 horas. No faltará la magia, de la mano de Willy Monroe, con su "Globe Story", el 4 de febrero, a las seis de la tarde, y el espectáculo "Clown" de "El Mundo de Albertito Roca Suárez", llegará al auditorio de Siero a la misma hora, el 25 de marzo.

Las entradas para los espectáculos se pueden comprar de forma anticipada por internet.

El director de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Ramón Quirós, destacó que la intención es confeccionar un "programa atractivo con diversidad de oferta", por lo que en la agenda del auditorio no faltan espectáculos infantiles, para adultos, música, teatro ni magia. Está pensanda para el público de Siero, pero también para el del resto de la comarca y el del centro de Asturias.