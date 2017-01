Olarán: "Lo de Siria es horroroso, pero también ver morir de hambre a un niño"

El misionero vasco Ángel Olarán comenzó en 1992 un trabajo en Wukro (Etiopía) que hoy permite que muchas personas de este país del Cuerno de África se alimenten y que muchos jóvenes reciban una educación que les sirve para conducirse en la vida. Ayer acudió a Noreña a relatar su trabajo, invitado por la asociación "Contigo", que le destinó en 2015 su fondo de solidaridad, en un encuentro presentado por el periodista Carlos Rodríguez.

Olarán se mostró muy crítico con el trato que se le brinda a África "Se ha dejado de mirar a África; ahora toda la atención está en Siria, allí hacemos negocio mandando armas y todo lo que mata y destruye, y cuando la gente de allí se escapa del producto de lo que nosotros hacemos, llegan a nuestras fronteras y los esperamos con policías y muertes. Somos impresentables, cómo se les acoge es inhumano", dijo.

El misionero considera que "lo que ocurre en África ya no es mediático". Hoy en día, cada cinco segundos muere un niño por falta de comida, "pero eso ya no es noticia; lo de Siria es horroroso, pero también lo es ver la muerte lenta de un niño por falta de lo más básico". Ahora, opina, "lo que interesa no es que África se desarrolle, es que esté ahí. Primero fueron las colonias, y ahora, como se han librado de los poderes coloniales, están Norteamérica, China y otras grandes potencias que quieren un escenario donde van y hacen lo que quieren. Para un país africano que haya petróleo es una desgracia, los jefes de las multinacionales corrompen a los políticos de allí con millones, el pueblo entra en deuda y se crea miseria; la materia prima es como una maldición".

África es, dijo, "un continente rico en materias primas habitado por gente muy pobre. Cuando un africano viene a Europa lo acusan de venir a quitarnos el trabajo, cuando lo que hace es venir tras el dinero africano que alimenta Europa. Entran miles de millones a los bancos y los paraísos fiscales; el dinero entra por la puerta grande, pero si viene un pobre africano le ponen perros y policías".

Su trabajo en la misión ha consistido en poner freno al hambre y al abandono, y propiciar la educación de los niños y jóvenes. En 1992, la misión adquirió un terreno de ocho hectáreas para construir una escuela de Secundariay de estudios profesionales: agricultura, mecánica general, carpintería, informática y forja.

Pero aquel lugar ha sido mucho más que una escuela. Se convirtió en un vehículo para canalizar una forma de vida, con un aprovechamiento muy saludable del entorno. "En 1992, cuando llegamos, en la finca había tan solo un árbol de secano; ahora, entre árboles, lechugas y otros alimentos hay unas 40.000 plantas; con un poco de ilusión y mejorando la calidad de la tierra se ha cambiado la estructura de esas ocho hectáreas". Su principal trabajo ha sido buscar la forma de hacer frente a la sequía. En la región llueve solo dos meses al año, en julio y agosto. "Lo que procuramos es que el agua que cae allí, en la medida de lo posible, se quede". Por buena cosecha que tengan, pueden alimentar a la familia cinco o seis meses, pero si se logra que el agua se quede con embalses o mediante la rehabilitación de torrentes, pueden tener hasta tres cosechas y alimentar a la familia.

Y la formación es esencial: hay un grupo de 620 huérfanos, de los que 77 están en la Universidad y 55 en escuelas profesionales, y a los que académicamente no puedan ir a la Universidad se les da un curso de algún oficio. "El caso es que cuando dejen su entorno se puedan enfrentar a la vida como cualquier otro", sostiene. También han sacado a muchas mujeres de la prostitución con una línea de microcréditos.