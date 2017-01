IU ve difícil reeditar el pacto presupuestario con los socialistas

"IU no se sentará a negociar nada, sin que antes no se resuelvan los puntos pendientes del anterior acuerdo presupuestario", señaló Ángel García, portavoz de IU al salir de la comisión de Hacienda en la que el PSOE presentó el borrador del presupuesto. La coalición considera que el gobierno no cumplió el pacto en materia laboral y de regeneración de la plantilla y tampoco definió el documento para desarrollar el plan especial de Albo. "Queremos negociar y llegar a un acuerdo que dé estabilidad y garantice el desarrollo del concejo, pero no está en nuestra mano, la pelota está en el tejado del gobierno, si quiere seriedad y trabajo, aquí estamos. De ellos depende porque fueron los que no cumplieron", expresó el portavoz de IU.

El PP también tiene sus reticencias y plantea una serie de medidas para ser incluidas en las cuentas. Para los populares, la prioridad en asuntos de personal está en el servicio de obras "pero actualmente ni siquiera están dotadas presupuestariamente todas las plazas". "Mejorar la limpieza viaria y la conservación de espacios verdes, debe ser una prioridad en este ámbito", expresó José Ramón Fernández, que demanda también contención y sobre todo, una mejor gestión del gasto corriente. Para inversiones, el PP plantea destinar 150.000 euros para infraestructuras básicas como saneamiento, reparación de caminos e internet en la zona rural, solucionar los problemas de presión de agua y renovación de vías en Candás. "Hasta ahora, el PSOE pone intereses partidistas por delante de las necesidades básicas", indicó Fernández.

Por su parte, Somos prefiere analizar el contenido del presupuesto antes de emitir una valoración, que hará la próxima semana.