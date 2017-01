La oposición reclama que se sancione a la empresa del agua por la subida de los recibos

La oposición de Siero pide al gobierno del PSOE que exija responsabilidades a la empresa que gestiona el servicio del agua por los recibos con cantidades desmesuradas que se están pasando a los vecinos de Siero, como antes ocurrió en Lugones, presumiblemente, según el edil Alberto Pajares, por un error en la lectura de los contadores que se compensará en futuras facturas.

Somos trabaja en la redacción de un informe. "El problema es que es un servicio privatizado y, por lo que estamos viendo, no se están cumpliendo las condiciones del servicio", destaca el edil Javier Pintado. "Hay que sancionar a los culpables y no se puede pagar por un servicio que no se está cumpliendo", insiste, por lo que pide "exigir responsabilidades".

El concejal de IU, Edgar García, apunta que "hay que revisar con la compañía cómo se hicieron las lecturas, ver los errores y corregirlos cuanto antes", a la par que confía en que "no se vuelva a producir". Insiste en su petición de un reglamento de aguas.

"A mí me abrasen los vecinos por la calle", comenta Juan Camino, edil del Partido Independiente de Siero (PINSI). "Hay que poner remedio, exigir que se hagan las cosas bien", por lo que insta a revisar los recibos incorrectos y realizar las devoluciones.

"El equipo de gobierno tendría que haberse anticipado". Son palabras del portavoz municipal de Ciudadanos, Sergio García, en referencia al cambio de la empresa encargada de la gestión del servicio. Echa en falta haber puesto en marcha una campaña informativa. Cree que hubiera habido menos protestas de los vecinos, que colapsaran los servicios municipales.

"Confío en que la situación se regule y que los próximos recibos vengan correctos", manifiesta José Carlos García, concejal portavoz de la Plataforma Vecinal de la Fresneda. Eso sí, quiere dejar claro que no hay que "vincular un error administrativo con un incremento de la tasa", por lo que su intención es "transmitir tranquilidad y esperar que se resuelva lo antes posible".

La portavoz del PP, Beatriz Polledo, adelanta que su grupo tiene previsto pedir hoy explicaciones al equipo de gobierno en la comisión de Hacienda y mañana en la de Obras, porque las cuantías disparatadas de los recibos del agua "están generando alarma". "Queremos ver qué está pasando", destaca. "Hay un contrato y un adjudicatario y tiene que dar debido cumplimiento y si no, exigir responsabilidades y las penalizaciones que se recojan en el contrato", agrega. Matizan que la ordenanza sí recoge una subida de la tasa de agua y alcantarillado. En concreto, este año lo hizo un 4,5%.

El portavoz de Foro, Eduardo Martínez Llosa, no atendió las reiteradas llamadas de este periódico.