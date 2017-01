"Además del parking deben poner badenes", exigen los padres de alumnos de San Cucao

"Es una buena noticia, pero debería haberse hecho antes". Los padres de los alumnos del colegio de San Cucao recibieron con agrado la intención del Ayuntamiento de construir un aparcamiento en las inmediaciones del centro llanerense. "Una reclamación histórica", con la que esperan "dar solución" al problema del estacionamiento, que también es vista como "una medida preventiva de seguridad" que, según su punto de vista, "sería ideal completarla con la instalación de badenes".

"Me parece una gran idea. No es la primera vez que hay accidentes porque los coches paran en doble fila. Hacía falta desde hace mucho tiempo", apuntó Emma García, madre de uno de los alumnos del colegio, quien todos los días afronta "el riesgo" que supone la aglomeración de vehículos en las inmediaciones del colegio "a las 9.00 y a las 16.00 horas". Además de a la hora de entrada y salida, García apunta que estas concentraciones de automóviles se acentúan "los días de tutorías o festivales: si no vienes una hora antes, no tienes donde dejar el coche".

Y es que basta con acercarse al centro educativo a las horas de entrada y salida de los escolares para ver el panorama. Una quincena de coches ocupan las plazas destinadas al estacionamiento, frente al colegio, y otros tantos se agolpan en la acera y en el arcén. "Por suerte, algunos vecinos de la zona nos hacen el favor de permitirnos aparcar el coche frente a sus casas durante los diez minutos que estamos aquí. Sin su ayuda, sería todo más complicado", agradeció Víctor Rodríguez, padre de uno de los 123 alumnos del colegio.

Pese a que la iniciativa fue bien recibida, algunos padres también creen que el proyecto se puede mejorar. Es el caso de María José Rodríguez, quien considera que las 50 plazas de aparcamiento planeadas pueden ser "escasas". Además, esta vecina también propone que "se instalen badenes en las inmediaciones del colegio, para que el tráfico reduzca la velocidad. Es un peligro. Hace año y medio vivimos un accidente importante, y no queremos que se vuelva a repetir. Son muchos los camiones y coches que pasan rápido. Es un riesgo porque puede pillar a un niño", advirtió Rodríguez.

María José Blanco también incidió en la seguridad, que espera aumente con el nuevo parking. "Hacía mucha falta para evitar que se repitan accidentes", insistió la llanerense, que espera que las plazas previstas "no sean pocas".

Por su parte, la AMPA del centro celebró el "compromiso" del Ayuntamiento para dar solución "a una demanda histórica". "Esto aumentará la comodidad para dejar y recoger a los niños, y la seguridad, porque permitirá que los autobuses no aparquen en el patio, eliminando un riesgo para los pequeños", concluyó la presidenta de la asociación, Ana Rodríguez.