Siero expedienta a la empresa del agua ante las constantes quejas vecinales

Ante el aluvión de quejas vecinales y la presión de los grupos de la oposición, el gobierno de Siero anunció ayer que abrirá un expediente sancionador a Asturagua, empresa que gestiona el servicio de agua, a cuenta de los excesos en las facturas que están llegando a los ciudadanos, en muchos casos con cantidades equivalentes al cobro por adelantado de cinco meses.

El alcalde, el socialista Ángel García asegura que su intención es dar "una respuesta definitiva al problema y pedir disculpas a los ciudadanos", a pesar de que el error ha sido por parte ajena. Señala que se ha exigido a la compañía que no se vuelvan a producir los mismos errores en la facturación de los próximos trimestres y explica que el fallo deriva de que la lectura de los contadores se ha demorado más de la cuenta y se ha hecho el cálculo sobre un periodo mayor del habitual.

Los usuarios que estén disconformes con el recibo del agua pueden llamar, a partir de hoy, al número de teléfono 985520790, para resolver sus dudas y plantear quejas. Es una de las medidas que ha tomado Asturagua para atender el aluvión de protestas que han surgido con la facturación del último trimestre del año. El horario de atención al público es de 9 a 2 de la tarde y de 15 a 18 horas. También admitirán reclamaciones en el siguiente correo electrónico: lecturasiero@asturagua.es.

El alcalde de Siero, Ángel García, anunció que la empresa también proporcionará personal de apoyo al Ayuntamiento para atender a los usuarios afectados y a partir del viernes, el Consistorio igualmente reforzará el servicio. Ampliarán el horario de atención al público. Se podrá acudir en horario normal de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y, además, los martes, de 15 a 17.

Precisamente el último grupo de la oposición que insistió en la necesidad de abrir un expediente sancionador a Asturagua fue Somos. El partido exige explicaciones sobre la cláusulas del contrato "cumplidas e incumplidas", y quiere conocer "la planificación actual de las rutas de trabajo".

El portavoz de Somos, Javier Pintado, afirma que la empresa adjudicataria pasó de los 8 trabajadores que estaban anteriormente a ofertar hacer el trabajo con 2,6 (porque dos empleados están sólo al 33% y el otro par, a tiempo completo). Relaciona esta reducción de personal con los problemas surgidos, pero el alcalde no está de acuerdo con que efectivamente se haya producido esa merma en la plantilla. "El pliego no cambió nada", insiste. Somos destaca que el contrato obliga a Asturagua a haber realizado una lectura inicial y que las siguientes fueran el último mes del trimestre, con una variación de unos 4 días. Además, dentro de las mejoras propuestas por la empresa, ésta se comprometió a implantar un programa informático en las dependencias municipales para una mejor gestión por parte de los trabajadores municipales, así como aportar información diaria de las lecturas realizadas, elaborar un estudio de optimización del plan de renovación de contadores y desarrollar una prueba piloto de "Smart Metering" para la gestión remota y a tiempo real de los contadores. "Sin embargo casi todas estas mejoras propuestas para dos años de contrato no se han cumplido cuando estamos a punto de terminar la mitad". Pintado añade que "lo que es más grave aún" es que, además, se han producido "grandes errores en la lectura de contadores". Pero Somos Siero quiere dejar claro su apoyo "al gran trabajo de los funcionarios municipales que lograron depurar muchos errores iniciales antes de generar el recibo de cobro, si no el problema aún sería mayor".

Piden que cuando finalice el contrato se "remunicipalice el servicio del agua".