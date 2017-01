El juez rechaza que el concejo deba indemnizar con 4,7 millones a Aqualia

El Ayuntamiento de Llanera gana un nuevo litigio a Aqualia. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo ha desestimado las pretensiones de la empresa concesionaria de la explotación de la piscina del complejo deportivo Santi Cazorla, que solicitaba la resolución del contrato, así como una indemnización de 4.706.394,88 euros. La empresa manifestaba que en la actualidad "la explotación del servicio y el cumplimiento del contrato le está ocasionando graves perjuicios económicos", por lo que, de manera subsidiaria, solicitaba poder iniciar el correspondiente procedimiento de modificación del contrato para poder recuperar la viabilidad del mismo y mantener la continuidad del servicio.

El fallo reconoce que "no le es dable a la concesionaria pretender la resolución del contrato en base a una causa no prevista en el mismo ni tampoco en la normativa que le resulta de aplicación. Por esta razón, la pretensión instada ha de ser claramente desestimada", además de considerar que los argumentos ofrecidos por Aqualia "revelan un intento de renuncia unilateral de la concesión".

Es más, el juzgado también señala que "cabe estimar acreditado que la demanda de centro deportivo no ha respondido a las expectativas o previsiones del concesionario". Si bien, argumenta que de ahí a "pretender imputar tal consecuencia al Ayuntamiento para obligarle a resolver la concesión va un trecho imposible de recorrer con los datos aportados". Este tipo de contratos se rigen por el principio de riesgo y ventura del concesionario.

"La justicia nos ha ido dando la razón una y otra vez. Como Alcalde, mi obligación y mi responsabilidad es defender los intereses de los vecinos, no los de una empresa privada, y así vamos a seguir haciendo", expresa Gerardo Sanz, que reconoce estar "satisfecho" con el dictamen judicial.

Además, el regidor llanerense considera que "no ha quedado acreditado que la empresa tenga pérdidas, y si no alcanza el umbral de beneficio esperado no es culpa del Ayuntamiento. Deben asumir las consecuencias de que quizás sus propios estudios de viabilidad económica no se correspondieron con la realidad posterior".

Esta no es la primera vez que Aqualia acude a los tribunales para solicitar subvenciones al Ayuntamiento para "equilibrar las cuentas" del servicio de piscinas, que califican de deficitario. En todos los casos las sentencias fueron favorables a la administración pública.

En caso de que la concesionaria rescindiese el contrato de manera unilateral, el Ayuntamiento podría solicitar una penalización por daños y perjuicios.