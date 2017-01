Los pensionistas de Noreña votan el cambio de nombre del centro

El pleno del Ayuntamiento de Noreña debate el jueves si el hogar municipal del jubilado cambia de denominación y pasa a llamarse Abelardo Torrijos en homenaje al que fuera fundador del colectivo de pensionistas locales allá por los años 80 para reconocer su contribución al bienestar de los mayores de la villa condal.

La iniciativa surgió del propio colectivo de pensionistas hace unos años, si bien los trámites no se intensificaron hasta el año 2015 cuando se propusieron hacer una recogida de firmas que concluyó el año pasado con más de 300 apoyos. Respaldo que sería trasladado al Ayuntamiento de Noreña, que finalmente decidió iniciar los trámites para el cambio mediante un decreto de Alcaldía para agilizar el procedimiento.

Después de un periodo de alegaciones en el que no se presentó objeción alguna al cambio, el proceso se encuentra ya en su recta final, pues sólo precisa del beneplácito del Pleno para recibir el impulso definitivo. "Confiamos en que no haya ningún problema, ya que si hasta ahora no hubo ninguna reclamación no creemos que los grupos se opongan", explica la presidenta del hogar del jubilado de Noreña, Rosa María Noval, que considera de justicia que se produzca el cambio de nombre. "Fue una persona que se movió para que hubiese asociación en un tiempo en el que eso no era habitual ni estaba permitido", declara Noval.

De confirmarse la aprobación, del cambio, los jubilados tienen en mente celebrar algún acto conmemorativo que sirva de puesta de largo para la nueva denominación de su centro de actividades. "Tenemos en mente hacer una fiesta, pero todavía no tenemos concretados los detalles", declara una Noval que espera que no haya ningún contratiempo de última hora.

Una meta que de conseguirse supondrá todo un éxito para una presidenta que fue la gran promotora de la recogida de firmas y gracias a la misma consiguió acaparar la atención de la administración local y los vecinos para promover el cambio. "Repartí papeles por muchos sitios y lo cierto es que la gente respondió muy bien", explica con orgullo la presidenta del único colectivo de mayores de la Villa Condal.

La denominación del hogar como Abelardo Torrijos servirá también como homenaje para una persona que hasta su fallecimiento a finales del siglo pasado estuvo muy involucrado en la vida social de Noreña. Corresponsal del desaparecido diario Región durante muchos años y colaborador radiofonista y entre su hoja de servicio está su participación en varios de los colectivos más importantes del concejo, llegando a ser directivo, además del hogar, del Club Condal, la Sociedad Noreñense de Festejos (SONOFE) y el Orfeón Condal, entre otras muchas iniciativas.