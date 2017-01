IU y Somos quieren que los ciudadanos participen en el diseño de área metropolitana

"Apostamos por el Área Metropolitana". Así de claro lo tienen los concejales de Somos, Javier Pintado, y de IU, María González, además de la coordinadora de esta última formación en Siero, Xaro Menéndez. En lo que también coinciden es en que no están de acuerdo en cómo se está planteando y abogan porque sean los Ayuntamientos -en este caso, el de Siero, regido por el PSOE- quienes, después de escuchar a los ciudadanos, realicen las propuestas. Critican que vengan ya impuestas de otras administraciones, como el Principado.

"No nos gusta cómo se están haciendo ahora, de arriba abajo. Debe ser de abajo arriba, contando con la participación ciudadana y para ello hay recursos, como activar el plan estratégico", destacó Xaro Menéndez. Pone como ejemplo dos cuestiones que hay que dar una "respuesta rápida": la contaminación y el transporte público.

La edil María González insiste en que "tiene que haber un debate de los grupos políticos y la ciudadanía y una iniciativa clara del Ayuntamiento". Pide un plan de movilidad para solucionar los problemas de transporte y critica que no se haya realizado un estudio previo para la regulación del paso de camiones en Lugones para atajar la contaminación. "No tiene sentido. Lo estamos haciendo a salto de mata", critica la concejala de IU. Mientras que el de Somos, sostiene que "se están dando palos de ciego" para resolver la elevada polución. Pone otros ejemplos en los que, en su opinión, el Principado es quien lleva la batuta y no el Ayuntamiento. Son la suspensión de parte del área industrial de Paredes y los problemas del de Bobes.

Así que Javier Pintado hace hincapié en pedir un "liderazgo municipal", además de proponer al resto de los grupos municipales -Foro, PP, Pinsi, Plataforma Vecinal de la Fresneda y Ciudadanos-, porque "el equipo de gobierno (PSOE) no puede ir sólo en representación suya". María González también aboga por "trabajar unidos" para afrontar en primera instancia asuntos concretos como el transporte y la contaminación. Añadió que hace unos dos meses el Ayuntamiento de Siero alegó al proyecto de Área Metropolitana de Asturias. Xaro Menéndez apuntó que en este tiempo IU se ha reunido para tener referencias de cómo funciona esta propuesta en otros lugares, como Cataluña. Lo defienden argumentando que Siero se ubica en el centro geográfico de Asturias, tiene suelo industrial consolidado y población en crecimiento y joven, por lo que "pronto habrá que responder a sus necesidades". Pero apuestan porque suponga la dinamización social y económica del concejo con propuestas que partan de los propios ciudadanos.