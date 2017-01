Siero podrá prohibir el tráfico pesado en toda la zona urbana si lo cree necesario

El gobierno local de Siero, del PSOE, trasladó ayer al resto de grupos una nueva propuesta para la modificación de la ordenanza del tráfico con la que se pretende prohibir el tráfico pesado en el casco urbano de Lugones. En la misma, el ejecutivo incluye la posibilidad de extender la medida al resto de núcleos del concejo si fuera necesario, así como otras aportaciones realizadas por los grupos en la comisión extraordinaria celebrada el viernes.

Uno de los asuntos que más dudas genera en los partidos es el sistema que se empleará para autorizar las entradas excepcionales de vehículos de más de 5.500 kilos en el casco urbano. A este respecto, el ejecutivo que encabeza Ángel García había planteado la posibilidad de no cobrar tasa alguna por dichos permisos. Ante las dudas sobre la legalidad de esta medida, el ejecutivo aseguró que dichos permisos se otorgarán de forma oral, por lo que no precisarán de la expedición de ningún documento y no conllevarán pago alguno. Este aspecto permite evitar el pago de unas tasas que se situarían en torno a los seis euros y que serían idénticas tanto para los permisos anuales como para los diarios.

Sobre el modo de tramitación del permiso, se explicó que este se podría realizar con 24 horas de antelación bien llamando a la Policía Local o a través de internet, si bien se deja abierta la puerta a que ese plazo se rebaje en "circunstancias excepcionales", que en todo caso deberán ser justificadas ante los agentes.

Otro de los aspectos por los que preguntaron los grupos fueron los medios que se utilizarán para dar a conocer la norma. "Pedimos que se haga un esfuerzo por informar a todos los actores afectados", explicó el portavoz de Ciudadanos, Sergio García, quien considera insuficiente el período de alegaciones que se abrirá si el jueves se aprueba en el Pleno el nuevo texto.

En lo que respecta a la aplicación de la prohibición, se dejó claro que, si bien se incluye la posibilidad de extenderla a todos los núcleos urbanos, sólo se ejecutará de momento en Lugones para tratar de paliar un problema de contaminación reflejado en los seis días de lo que va de año en los cuales los valores superaron los límites recomendados.

También se incluyó la petición de Somos de extender las excepciones a ámbitos como los servicios de emergencias y vehículos pertenecientes a otras administraciones. "La idea es que se tengan en cuenta otros servicios, como por ejemplo una quitanieves", declaró el portavoz de Somos, Javier Pintado, tras salir de la comisión en la que tanto los concejales socialistas como el representante del Pinsi, Juan Camino, votaron a favor, mientras que el resto de grupos se reservó el voto para la sesión plenaria, si bien todo apunta que la iniciativa saldrá adelante.