Héctor Saavedra: "Muchos problemas del cuerpo tienen su origen en cómo pisamos"

La forma en que pisamos es fundamental tanto para la práctica del deporte como para conducirnos con salud en el día a día. Es lo que trató de explicar ayer el podólogo Héctor Saavedra en la charla sobre "La importancia de la biomecánica en el tratamiento y prevención de lesiones" que impartió en el auditorio de la Pola, dentro del Trail Run Festival que se celebra estos días en la localidad.

El experto aconseja a todas aquellas personas que comiencen a hacer deporte que hagan un estudio biomecánico para conocer sus movimientos y calzarse o ejercitarse adecuadamente. Un estudio biomecánico sirve para observar cómo se comporta el pie y todo el miembro inferior, qué movimientos se producen en él y si el especialista nos puede ayudar a prevenir o tratar alguna patología. Y cada persona es un mundo. Hay tantas formas de pisar como personas, y éstas deben adecuar el calzado a su forma de moverse.

Todos podemos tener algún defecto en la pisada, pero la clave, según Saavedra, "está en saber si esa forma de pisar nos genera algún problema o no. Si caminamos mal y no nos genera ningún problema, fenomenal, dejémoslo estar. Lo que funciona, no lo toques; si te genera problemas, entonces corrígelo".

Estos problemas pueden ser "de espalda, de rodillas, tobillos, caderas... hay muchas patologías, porque al fin y al cabo todo funciona por cadenas" y también "muchos problemas de estabilidad suelen venir de abajo, de la forma en que pisamos".

Y si al caminar pueden surgir problemas, al correr éstos se pueden agudizar, porque en la carrera "hay una fase de vuelo que no hay cuando caminamos, que siempre tenemos un pie en el suelo".

Por ello, es fundamental aprender a correr correctamente: "Los entrenadores personales es raro que no tengan ejercicios de técnica de carrera o de estiramientos previos, que son casi imprescindibles", asegura.

En cualquier caso, lo que hay que poner por delante es la propia salud, por encima de cualquier otra circunstancia. "La salud es lo más importante, y no podemos perder la cabeza y hacer que nuestra salud lo pague por una afición; al fin y al cabo, nadie se gana la vida con esto", subraya.

Y para hacer las cosas bien y mirar por la propia salud hay que tener en cuenta que "juegan muchos factores, como la superficie sobre la que corres, el calzado, el estado nutricional del paciente o el estado muscular y articular; lo más importante es no perder el norte y saber que es nuestra salud y que debemos de cuidarla".

La conclusión está en la suma de todos los factores. Conocerse bien, calzarse adecuadamente, aprender a hacer los estiramientos adecuados y la técnica mínima de carrera, y finalmente no dejarse llevar por una pasión excesiva. Y, en todo caso, empezar a vestirse por los pies.