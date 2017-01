Noreña deberá modificar el gobierno tras la dimisión del edil Inaciu Iglesias

Inaciu Iglesias, concejal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Noreña, aprovechó el pleno ordinario de ayer para anunciar su renuncia al cargo "por motivos estrictamente laborales". Una decisión que obligará al equipo de gobierno, formado por IPÑ y los casquistas, a reestructurarse con la llegada a la corporación de la número dos de Iglesias en las pasadas elecciones, Beatriz Corzo.

La noticia comenzó a correrse como la pólvora por los mentideros noreñeses desde por la mañana y, aunque se hizo pública a través de un comunicado unas horas antes, no se oficializó hasta la sesión. "Es algo que llevo preparando varias semanas para evitar una transición traumática", declaró Iglesias, que apuntó a las reestructuraciones societarias de su empresa como único y princpal motivo de su marcha.

El concejal aprovechó para hacer balance de sus seis años en la corporación y especialmente de los algo menos de dos años que lleva como miembro del gobierno. Entre sus satisfacciones destacó el hecho de aprobar las cuentas antes de empezar el año, dejar encaminada la Relación de Puestos de Trabajo municipal y la aprobación de la ordenanza para el uso del asturiano, del cual hizo gala ayer para despedirse del resto de miembros del Pleno.

También aprovechó para recordar "la manera rocambolesca" en la que llegó a ser concejal de Noreña. "Pese a no ser de Noreña, ni de nacimiento ni de vecindad, me he sentido un poco noreñense todo este tiempo", explicó Inaciu Iglesias, a quien el partido presidido por Francisco Álvarez-Cascos acudió en 2011 para que encabezara su lista en las municipales.

Su despedida se vio correspondida con unas palabras de los portavoces del resto de grupos. Algunos como el PSOE y el PP aprovecharon para recordar sus grandes diferencias políticas. "Es una renuncia que pedimos hace tiempo y llega ahora", dijo el edil socialista, Unai Díaz, al igual que la popular Marián Velasco, destacó de Iglesias que "siempre dio la cara por sus socios de IPÑ".

Con la marcha de Iglesias se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento, que si bien mantendrá el pacto de gobierno entre IPÑ y Foro, "porque transciende a las personas", no mantendrá el actual reparto de áreas. "Mis competencias vuelven a la alcaldesa, Amparo Antuña, y a ella le corresponde el nuevo reparto", dijo Iglesias, que también abandona la junta local de Foro, si bien se mantiene en la dirección regional del partido.