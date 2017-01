La OCAS sube la "Bilirrubina" en la red

"Es espectacular. Está reservado para los grandes", apunta Manuel Paz, director de la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS). Pero lograr 2,3 millones de visualizaciones de un vídeo en la red social Facebook también está al alcance de la OCAS. Lo consiguió con el "flashmob" o la interpretación orquestada de la "Bilirrubina" de Juan Luis Guerra en el aeropuerto Internacional Las Américas, de la República Dominicana. El cantante puso el vídeo en su muro a las siete de la tarde del miércoles y ayer, sobre la misma hora, después de únicamente 24 horas, había causado un auténtico furor al haber sido reproducido por 2,2 millones de internautas. Pero el resto de cifras también abruma: tuvo 59.158 reacciones positivas y se compartió 50.389 veces.

"Es un exitazo gordo", confiesa Paz. Tienen contacto con el grupo "4-40" y eran conscientes de que Juan Luis Guerra tenía el vídeo de su magnífica interpretación orquestal de uno de sus temas más populares, pero lo que desconocían era que el artista lo colgaría en su perfil de la red social y causaría este revuelo. "Fue una sorpresa", reconoce. Así que están recibiendo felicitaciones de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Perú o Estados Unidos. Les dan la enhorabuena por el éxito logrado en internet, pero también por la calidad de su actuación.

Ocurrió el pasado verano, cuando viajaron a la República Dominicana para llevar su música a aquel país a través de su programa de cooperación "Vínculos". De regreso a Asturias, justo antes de facturar, se les ocurrió interpretar -aparentemente de forma improvisada, pero no fue así- la "Bilirrubina" de Juan Luis Guerra, y los usuarios del aeropuerto se quedaron atónitos. No podían creer estar disfrutando de un espectáculo como ese. Así que la mayoría de este público espontáneo no dudó en grabar la actuación y sacar fotos con sus móviles, además de aplaudir a los músicos de las OCAS. Entonces ya fue "un súper bombazo", reconoce Paz.

Fernando Oliva fue quien se encargó de la grabación y la orquestación fue responsabilidad de Javier Vázquez, joven compositor asturiano y colaborador con la OCAS, explica Manuel Paz. "Fue una fiesta muy grande y divertida, y lo demuestra el éxito que está teniendo el vídeo", destaca el director.

Pero por si la actuación hubiera sido poco y dejado al público con ganas de más, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Siero no dudaron en repetir la actuación en el avión, para regocijo de los pasajeros al recibir tal regalo, que les hizo especial el viaje.

No era la primera vez que la OCAS la liaba de esta manera en un aeropuerto. Ya dejaron boquiabiertos en 2014 a los viajeros de Heraklion, en Creta (Grecia) interpretando "Zorba el griego". Lo publicaron en enero de aquel año en el canal de internet "Youtube" y alcanzaron el medio millón de visitas. Era sólo el aperitivo de lo que les iba a llegar con la "Bilirrubina".

En Asturias también entusiasmaron y sorprendieron a los transeúntes con otro "flashmob" en el centro comercial de Paredes (Siero), donde en agosto de 2015 interpretaron el "Smooth criminal" de Michael Jackson. Llegaron a las 200.000 visualizaciones en internet.

Manuel Paz reconoce que están preparando la próxima sorpresa, pero desconocen aún dónde y cuándo será. Pero promete y mucho, más después del triunfo de la "Bilirrubina" en la República Dominicana.