"En un momento ardía todo", explican en el edificio incendiado de noche en la Pola

Álex Álvarez e Inmaculada Vega regresaban de madrugada a casa cuando notaron que olía a quemado y vieron salir humo y llamas de unas de las ventanas del sexto piso del número 61 de la calle Celleruelo, en Pola de Siero. Eran sobre las tres y media de la mañana y no dudaron en llamar a los telefonillos para avisar a los vecinos del incendio.

"Empezaron a bajar todos, descalzos, con críos pequeños. Primero llegó la Policía Nacional, que evacuó el edificio, y después la municipal y los bomberos", explicaba ayer por la mañana, aún con el susto en el cuerpo, Álex Álvarez. No ha olvidado todavía la imagen de ver salir a los vecinos con lo puesto, así que no dudaron en llevarles mantas y chaquetas para protegerles del frío. "Olía como a quemar madera y en un momento empezó a arder todo", recuerda. "Fue terrible", insiste, y no pegaron ojo en todo la noche.

El incendio se produjo en el sexto C y los bomberos sospechan que se inició en la chimenea. En ese momento, en la vivienda había cinco personas, de ellas, una joven. Ayer seguían acongojados y trataban de digerir lo ocurrido. Fueron bomberos con base en los parques de La Morgal y Villaviciosa los que sofocaron las llamas, que causaron daños de consideración en la casa y el humo también afectó a las viviendas aledañas de la misma planta, en donde tuvo que ser rescatado un hombre que estaba en una vivienda anexa a la incendiada. Estaba en la terraza y no podía salir por el fuego y el humo, así que los bomberos procedieron a su rescate desde el exterior del edificio con la autoescalera. La dotación dio por controlado el incendio a las cinco de la madrugada.

Poco después, los vecinos pudieron regresar a sus casas hasta la cuarta planta. Los residentes del quinto piso no pudieron hacerlo hasta la tarde por la presencia de monóxido de carbono, aunque a partir del mediodía tuvieron la oportunidad de recoger algunas pertenencias. Por el momento, los daños causados por el incendio impedirán a los vecinos de la sexta planta regresar a sus viviendas. El Ayuntamiento de Siero ha realojado a las dos familias del piso afectado en un hotel de Pola de Siero. Así lo afirmó la concejala de Bienestar Social, Natividad Álvarez, que visitó la zona para interesarse por los afectados, junto con el edil de Seguridad Ciudadana, César Díaz.

Cristina Gancedo vive en el tercero y cuenta que fueron los propios vecinos quienes la alertaron. "Cuando bajamos ya habían llegado los bomberos. Fueron bastante rápidos", explica, a la par que reconoce que pasaron "mucho susto". En casa dormía su marido, ella y los dos niños. Destaca que las "buenas medidas" antiincendios del edificio, con extintores y puertas de emergencia en cada planta, funcionaron correctamente, evitando una desgracia o destrozos mayores. "Gracias a Dios que no hubo ningún herido", apuntó aliviada, después de que hubieran podido regresar a las siete de la mañana. Hasta entonces se alojó en casa de su hermana.

"Me avisó el chaval del piso incendiado", apostilló otro de los afectados, José Ángel Rodríguez. El segundo aviso ya lo dio la policía. Como el resto, estaban durmiendo y sí le extrañó escuchar ruido de "gente bajando por las escaleras". A las ocho de la mañana ya pudo entrar.

"Lo vivimos con mucho nerviosismo y miedo", confiesa Francisco Muñoz, vecino del tercero, pero del número 63. "Empezaron a llamar a los timbres y cuando bajamos ya estaba la Policía", pues también se evacuó a ese edificio porque el humo iba hacia allí.