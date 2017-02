Los mariscadores de Villaviciosa: "Hay que tratar la ría como a un enfermo grave"

El colectivo de mariscadores de la ría de Villaviciosa cree que las administraciones deben tratarla "como si fuera un enfermo grave, por Urgencias". Así se expresa el portavoz Andrés Cuétara, partidario de que se concentren en los próximos tres o cuatro años todas las actuaciones posibles, "porque cada vez va a peor". Cuétara se refiere, entre otras, a las obras de saneamiento proyectadas en la margen izquierda, en la zona de San Martín y Bedriñana.

El portavoz pide que se concentren las inversiones planificadas para hacer en la ría, acechada por la contaminación biológica y química, además de por las inundaciones de los porreos, los terrenos ganados al mar y cuyo deterioro tiene consecuencias negativas sobre la fauna, el paisaje y la seguridad de la villa. "Uno hace que se deteriore otro", destaca Cuétara antes de confesar que ve "muy difícil" la recuperación. Sin embargo no todo son malas noticias, ya que los mariscadores han observado una reducción en la mortandad de las almejas que la Dirección General de Pesca repuebla todos los años.

"Debe ser el primer año que la repoblación da resultado a estas alturas. Estos veranos de atrás en tres meses moría el cincuenta por ciento, lo que debería pasar en tres años", apunta el portavoz antes de explicar que este año han puesto "testigos" para seguir la evolución de forma más precisa. "Se ve que no murieron en masa, como otros años", expone. Esto no quiere decir que ya se estén recuperando, pues debe haber una densidad determinada de ejemplares para garantizar el recambio y alcanzar los cuatro centímetros para empezar a hablar de pesca, además de contar con una carnosidad que de momento no han alcanzado, según explicaron el martes pasado fuentes regionales en el Foro de Participación de la Ría. Las mismas fuentes aclararon que no lo han hecho por el efecto de la contaminación de la ría, no por un patógeno. Otro colectivo con gran preocupación por el estado de la ría es "Cubera", que esta tarde (19.30 horas) organiza la charla "¿Tiene futuro nuestra ría?" en la Casa de los Hevia, en la que abordarán el estado de los porreos y el contenido del último foro. Eva Solé, la portavoz de "Cubera" en el foro, reivindica que además de medir los marcadores de contaminación biológica (de la actividad humana y animal) también debería medirse la química, la derivada de la actividad industrial. "Queremos más control de los vertidos", pidió Solé, para quien es fundamental que se incorpore este análisis.

Por su parte, el alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, destaca la normalidad que se está logrando en el funcionamiento del foro, "algo que se había demando, y la pluralidad que ahora existe", pues el actual gobierno local ha designado a de la oposición. Vega demanda, además, "el compromiso del gobierno central con sus obligaciones", ya que "debe aclarar para cuándo tiene previsto invertir en el saneamiento de la margen izquierda de la ría, de Bedriñana, San Martín del Mar y Oles, para cuándo el saneamiento de Quintes, Quintueles, Argüeru y el resto de Les Mariñes".

El regidor pregunta, además, "para cuándo la fundamental obra del descabezamiento de los arroyos que vierten al alcantarillado del núcleo urbano de la villa y ocasionan los problemas de inundaciones y contaminación de la ría".