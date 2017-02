Festejos da por muerta la noche del jueves de Comadres y potenciará el fin de semana

"Este año asistimos a la defunción de la noche de Les Comadres y del elemento lúdico de la fiesta". Así de contundente se muestra el presidente de la Sociedad de Festejos de la Pola, Jenaro Soto, al analizar la poca afluencia de gente que tuvo la localidad el pasado jueves. "Cuando había opción de que 784 socios de Festejos merendaran gratuitamente en la plaza, solo se apuntaron 120 personas; eso es un termómetro muy bueno para la entidad que represento", admite Soto.

Esto deja muy claro, para el presidente de la entidad, que "no solo está el hecho de que no venga la gente de fuera, porque celebran sus propias fiestas en todas partes, lo más importante es que los polesos ya no quieren salir de fiesta el jueves. Es entendible, porque las circunstancias cambian, la gente trabaja y prefiere esperar al fin de semana".

Ante esta situación, para Soto "solo queda defender la costumbre y el origen tradicional, con el bollu de Comadres y les sardines salones, y potenciar a aquellas familias que quieran invitar a sus familiares y amigos en la Pola en Comadres, pero no obligar a la gente a salir de casa". Festejos quiere potenciar esa parte gastronómica con una declaración de Les Comadres como fiesta de interés gastronómico regional.

Soto subraya, por otra parte, que ha habido un cambio importante en la localidad. "La mayoría de los polesos sabemos que Pola de Siero pasó de ser un pueblo muy pequeño a tener casi 14.000 habitantes, de los cuales la mayoría están en una ciudad dormitorio, no conocen lo que llamábamos la Pola de los 3.000".

Ahora, espera "que las siguientes generaciones, los que por calidad de vida han venido a vivir aquí, se sientan polesos y se enganchen a las tradiciones que tenemos en el pueblo".

Esto no significa, no obstante, que Festejos se rinda en el movimiento de actividades. "Tenemos claro que el jueves es gastronómico y tradicional, pero el año que viene intentaremos que Comadres y Carnaval se unan y hagamos la gran fiesta de la Pola. Espero hacer un buen evento lúdico en la plaza el viernes, y el sábado hacer un gran evento de Carnaval en la plaza cubierta, no sólo para los polesos sino para el resto de Asturias", adelanta.

Con esta iniciativa, el presidente del colectivo quiere recuperar la conexión de Les Comadres con el Antroxu. "Si el Carnaval empieza en otros sitios de sábado, ¿por qué no vamos a poder hacer nosotros lo mismo?", se pregunta. La fiesta de Antroxu, anuncia, tendrá premios importantes.

Aunque lo clásico es el martes, Soto es consciente "de que las circunstancias obligan a la gente a un compromiso laboral por encima de cualquier cosa". En todo caso, lo que le importa es la respuesta de los socios a lo que proponga, y por ello ha decidido emprender ante las nuevas circunstancias, "una reacción inmediata sin consultar a nadie". "Se mató el Carnaval por andar bailando de una fecha a otra, y nosotros trataremos de recuperarlo", concluye.