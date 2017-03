"No me puedo creer la que se está montando", responde la "drag queen" criticada en el Carnaval de Llanera

Londra, la "drag queen" que en las últimas horas ha sido objeto de las críticas del Partido Popular por el espectáculo que ofreció durante el carnaval de Llanera, se mostró esta mañana muy sorprendida por lo sucedido. "No me puedo creer la que se están montando", sentenció Londra Show poco después de enterarse de las declaraciones del concejal del PP de Llanera que criticó sus frases obscenas y que saliera al escenario vestida de virgen fingiendo una crucifixión. Londra Show ya había defendido hace días a la "drag queen" criticada en Canarias por salir vestida de virgen. "Hablen con las princesas Disney y demás personajes llevados a disfraz porque están atravesando una grave depresión", ironizó en su día la asturiana.

"En el Partido Popular nos oponemos totalmente a la organización de ese tipo de actuaciones por parte de la administración pública. El espectáculo no estaba especificado en la programación del Carnaval, por lo que el público no podía saber que eso iba a suceder. Eran las doce y media de la noche cuando empezó y, como es normal, había niños delante, que tuvieron que escuchar auténticas burradas", criticó ayer el concejal del PP Silverio Argüelles. Y es que, según el edil, "la 'drag queen' empezó a decir que 'por el día limpio culos y por las noches me los como', 'lo que más me gusta es que me pongan a cuatro patas' o 'a mí lo que mejor se me da es comer...' el resto ya saben como acaba". Bromas que calificó de "mal gusto".