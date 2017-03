"Si lo sé me visto de Dora Exploradora", ironiza la "drag queen" del Carnaval

"Me sorprendí al ver tantos niños en primera fila, y soy el primero que no trabaja cómodo en esas circunstancias; no obstante, por las caras que vi, considero que la gente estaba encantada con el espectáculo". Eduardo Tarno, "Londra Show", la "drag queen" que actuó en la fiesta "Flower Power" de Carnaval, explica con estas palabras cuál fue su reacción al subirse al escenario de Lugo de Llanera el pasado sábado. Un pase que fue criticado en el Pleno por el PP, al entender que el artista "faltó al respeto a parte del público" y no se advirtió "de que se trataba de una actividad para adultos".

"Hice alguna broma, pero, evidentemente, sin mala fe. Soy el primero que cuando empiezo el espectáculo procuro reírme de mí mismo, para que nadie pueda sentirse ofendido", desmiente Tarno, quien esgrime que lo único que hay en su show es "humor sarcástico" y una buena dosis de "pura improvisación". "Llevo diez años trabajando, y si lo sigo haciendo y me gano la vida con ello es porque considero que lo hago bien y que no ofendo a nadie", abunda el artista, madrina de honor en el Orgullo Gay de Gijón.

Sobre la presencia del público infantil, Tarno no niega su "sorpresa" al ver "50 o 60 niños pequeños" cuando llegó al recinto de Lugo. "Cuando salí al escenario dije: 'Si lo llego a saber vengo vestido de Dora Exploradora'. De hecho, al finalizar el espectáculo comenté con mi representante que, afortunadamente, había salido todo bien. La polémica que se ha suscitado a posteriori me parece un poco hipócrita, porque la gente se divirtió y ahora lo critican", sentencia el transformista.

En la misma línea, Javier García, gerente de la empresa organizadora del espectáculo, puso el énfasis en que "se trata de una función que comenzó a las doce y media de la madrugada, un horario en el que se entendía que no iba a haber niños en el recinto. Era un show abierto, sin cobrar entrada. El que no quisiese verlo podría haberse ido", destaca el empresario, que califica el pase como "un espectáculo en clave de humor con un tono picante".

Por su parte, Silverio Argüelles, portavoz del PP de Llanera, desligó la polémica de la figura de "Londra Show". "Defiendo y respeto la actuación del artista por encima de todo. No hay nada que objetar ni al promotor ni a la 'drag queen'. Lo que sí es criticable es que la concejala de Festejos, Pilar Fernández, que estaba allí presente, no le pidiese que rebajase un poco el tono por haber niños delante, ni que tampoco advirtiese de que se trataba de una actividad para adultos", enfatiza el edil.

Mientras tanto, el concejal de Ciudadanos, Alberto Cicero, apunta que "quizás se debería haber especificado que era un pase para adultos", aunque quita hierro al asunto: "Que la concejala admita el error y se tenga en cuenta para el futuro. No hay que darle más vueltas".

En el mismo sentido, José María Vega, portavoz de IU, considera que las críticas "están sacadas de quicio" y que "se presupone que en una función a las 00.30 horas no habrá público infantil". Por su parte, la portavoz de Somos, Isabel Fernández, alude a su convencimiento de que "la concejala de Festejos lo hizo con la mejor de las intenciones".

El PSOE, por su parte, no quiso hacer valoraciones. "Estamos preocupados por el día a día del concejo y no perdemos el tiempo en este tema. La actuación estuvo perfectamente", sentencia el Alcalde.