Asaltan una cafetería en Lugo de Llanera y se llevan 1.200 euros de la máquina tragaperras

Los ladrones siguen sin dar tregua a los hosteleros de Lugo de Llanera. Un establecimiento, ubicado en la avenida de Pando, fue asaltado la madrugada del pasado lunes. Los ladrones accedieron al local en torno a las 4.00 horas, tras romper una luna de la fachada con la tapa de una alcantarilla. Una vez dentro, abrieron la máquina tragaperras y se llevaron la recaudación, unos 1.200 euros. Y todo ello visto y no visto: en un minuto y medio.



"Aquí estamos ya acostumbrados. Sabemos que nos van a entrar a robar una vez al año, y el lunes nos tocó", relata con indignación Joaquín Alonso, propietario de la cafetería Minuto. "Llevamos cinco años en los que aquí los ladrones campan a sus anchas, pero nadie hace nada", abunda.



Y es que una de las mayores preocupaciones del hostelero es la falta de medidas para frenar la escalada de delincuencia que vive la localidad llanerense. "¿Una solución? Creo que va a ser dejar la puerta abierta. Total, te van a entrar igual y, así, al menos, no te hacen destrozos", replica con ironía el empresario, que apuesta por retomar el proyecto de instalación de cámaras de seguridad. "Al final no sé por qué no se llevó a cabo. No parecía mala idea, porque estamos muy desprotegidos. Por la noche no hay seguridad", explica.



Sobre los motivos que ponen al concejo en el centro de la diana de los ladrones, Alonso lo tiene claro: "La ubicación de Lugo de Llanera es idónea. Tanto para desplazarte a trabajar como para el pillaje. Ése es el problema y la virtud", afirma, mientras cuelga un cartel de uno de los cristales del local, aún resquebrajado por la acción de los malhechores.



"Lo peor de todo es que siempre nos toca pagar a los pequeños empresarios, a los que peleamos por generar cuatro o cinco puestos de trabajo. Y luego nos ahogan a impuestos. ¿Para qué? ¿Dónde va nuestro dinero, si ni siquiera tenemos seguridad?", clama.



Antes de acceder al establecimiento de la avenida Pando, los cacos intentaron hacer los propio en otro negocio hostelero de la calle José Manuel Bobes. Los ladrones desistieron en su intento, afortunadamente, por motivos que se desconocen.



Con este atraco, la cafetería Minuto se une a una larga lista de locales asaltados en Lugo de Llanera durante los últimos meses. Los últimos en sufrir en sus carnes la actividad de los amigos de lo ajeno fueron los propietarios de la cervecería Rincón de Lugo, en la plaza Ovidio Libardón, que suman siete atracos en un año y medio. El pasado diciembre, la cafetería Crisol, a escasos metros de los otros dos negocios, también vio cómo unos delincuentes les robaban la recaudación.