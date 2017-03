Respaldo unánime de los políticos y los colectivos vecinales a la pasarela del Nalón

En San Esteban de Pravia (Muros de Nalón) siguen colgados del puente del Nalón. Es un antiguo proyecto para unir mediante una pasarela San Esteban con San Juan de la Arena (Soto del Barco), en la otra margen de la ría, pero que lleva más de dos décadas paralizado. Ahora la recién creada plataforma ciudadana luchará por conseguir la pasarela, para lo que cuenta con apoyo de los grupos municipales y asociaciones vecinales.



La alcaldesa de Muros, la socialista Carmen Arango, se muestra dispuesta a luchar y hace memoria: "El proyecto 'Puerto Norte' nació a principios de los noventa del pasado siglo y se fueron desarrollando obras, aunque la pasarela no llegó. En 2010 estuvieron a punto de licitarlo pero la crisis lo paró; esperamos que ahora se consiga porque no pueden obviar una demanda vecinal de tantos y tantos años"



Arango asegura que la plataforma no le ha comunicado sus planes, ya que quieren evitar la politización del colectivo, si bien se muestra dispuesta a colaborar en lo que necesiten: "Por supuesto que estamos a favor, siempre y cuando la pasarela no impida el paso de veleros y yates de cierta altura al puerto, eso hay que tenerlo en cuenta". Con todo, le llama la atención que la defensa de la neutralidad política la haga el portavoz municipal del PP de Muros, Yonatan Martín.



En ese sentido, el concejal popular indica que "a partir de ahora la voz y la conexión debe ser de la plataforma". Además, avanza que la unión de los vecinos de San Esteban y La Arena está causando presión en aras de conseguir el proyecto: "Esta vez no lo van a parar".



Por su parte, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Ángel Manuel González, considera que "no hay que pedir por pedir. "Necesitamos un puente decente, no cualquier obra, requiere un buen proyecto y que lo presenten a los ciudadanos para debatir si es el mejor o el peor". Además, hace una defensa de la lancha que cruza la ría en verano y la destaca como atractivo turístico.



El proyecto "Puerto Norte" que surgió en los años noventa bajo el Gobierno regional de Juan Luis Martínez-Vigil incluía, además de otras muchas y ambiciosas obras, la citada pasarela, que partía de las tolvas en San Esteban para enganchar en la explanada de La Arena, frente a la rula.



La asociación de vecinos "Nuestra Señora del Carmen" de San Esteban se muestra totalmente a favor del proyecto, que permitiría evitar el rodeo de tiempo y kilómetros que ahora que dar para ir de una localidad a otra. "Sería bueno para los vecinos: los de La Arena pueden venir aquí a coger el tren a Oviedo. Los hosteleros también saldrían beneficiados porque tiene un potencial turístico brutal, pero seguimos abandonados de la mano de Dios", comenta Anselmo Hulton, presidente del colectivo. Avisa que harán todo tipo de movilizaciones hasta conseguir la pasarela. De hecho, ya planean hacer una cadena humana para unir ambos pueblos.



La asociación de vecinos y amigos de Muros de Nalón (AVAM) lamenta no haber sido convocados a participar en la plataforma: "Estamos totalmente marginados", dice su presidente, Rafael Martínez. El colectivo tomará una postura común en su próxima asamblea, aunque Martínez dice que, en su opinión, le parece un buen proyecto: "Es absurdo el rodeo pudiendo cruzar y beneficiar las dos márgenes".