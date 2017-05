Foro apoya a los padres del colegio de Noreña en su solicitud de ampliación del comedor

Los padres de alumnos del colegio público Condado de Noreña no se resignan y quieren llamar a todas las puertas para conseguir el segundo turno del comedor en el centro. La última a la que han tocado es la de Foro. Representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) se reunieron ayer por la tarde con el diputado Pedro Leal y la presidenta del partido en Noreña y edil, Beatriz Corzo, y obtuvieron el compromiso del parlamentario de defender su demanda en la Junta General del Principado a través de la iniciativa que registrará para que el Gobierno regional garantice el servicio buscando la fórmula adecuada para ello.



Pedro Leal propone bien realizar una adecuación de los horarios para incorporar un segundo turno de comidas, como piden los padres, o bien ampliar el comedor aprovechando las obras de adecuación que se realizarán en el centro escolar. Pero lo que tiene claro el diputado de Foro es que el Principado "ha de garantizar el servicio", y más en un momento de crisis en el que, si trabajan los dos progenitores y no tienen familiares próximos o personas de confianza con quienes dejar a sus hijos, se pueden ver impedidos y obligados a renunciar a que los niños estudien en el centro que elijan.



Pedro Leal explicó que el motivo de la reunión fue "conocer de primera mano la situación". Sostiene que "no es normal" que en un colegio en el que hay demanda, con más de 400 alumnos, se deniege ofrecer el servicio de comedor a todos los escolares que lo solicitan. Leal recuerda que hay 208 solicitudes, una cifra muy superior a las 150 plazas, por lo que 58 críos se quedan fuera, sin poder comer en el colegio. El diputado de Foro también apela a la importancia de ofrecer este servicio para ayudar a los padres a conseguir la conciliación entre la vida laboral y familiar.



Los padres y madres de los alumnos no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras el Principado desoye su demanda. La Consejería de Educación ya comunicó al centro que no tiene previsto habilitar un segundo turno de comedor. Así, los padres iniciaron una recogida de firmas como aval para respaldar su petición. Recientemente convocaron un picnic reivindicativo en la puerta del colegio para insistir, bocadillo en mano, en que, si no cambia la situación, 58 niños se seguirán quedando sin servicio de comedor. No pudieron protestar en el patio porque la Consejería se lo impidió. Así y todo, los padres de Noreña tienen claro que llegarán hasta donde haga falta para que les hagan caso. Quieren que sus hijos puedan comer en el colegio.