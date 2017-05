Rodríguez, nuevo edil de Medio Rural, quiere recuperar las cuevas del Tuernes

El hasta ahora portavoz socialista y concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Alfredo Rodríguez, suma una nueva responsabilidad municipal: la concejalía de Medio Rural. Un área que el Alcalde retiró al edil de Somos Javier García el pasado mes de febrero y que el edil del PSOE asume con "ganas" y con la gestión de los terrenos comunales y la recuperación ambiental de los covarones del río Tuernes, en Agüera, como prioridades.



"La primera medida que he presentado en comisión, y que fue aprobada por unanimidad, fue la presentación de un Plan de Recuperación Medioambiental de los covarones del río Tuernes. Un entorno precioso que, lamentablemente, es utilizado por algunos vecinos como vertedero", explica Rodríguez, quien reconoce estar "aún aterrizando" en su nueva concejalía.



Este plan incluye trabajos de limpieza, desbroce, poda y señalización", enumera el edil, quien también asegura que los planes municipales ya fueron anunciados a los vecinos, quienes los acogieron de buen grado.



Sin duda, uno de los frentes más duros a los que tendrá que plantar cara Rodríguez es la ordenación de los montes comunales del concejo. Una labor ardua y compleja que el propio concejal asegura que "es difícil de gestionar por la dejadez que ha habido con este asunto en el Ayuntamiento en los últimos años". "Hemos encontrado contratos de los años 30 del siglo pasado que han sido, por así decirlo, heredados por otros familiares. También descubrimos algunos episodios de realquiler de parcelas, una práctica que no está permitida", relata el concejal, que ya preside las reuniones de su nuevo departamento.



El primer paso que el portavoz socialista pretende dar en este sentido pasa por realizar un inventario del estado en el que se encuentran todas las parcelas que son de propiedad municipal. Para ello, y dados los pocos recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, el edil pretende contar con la ayuda de los técnicos del Banco de Tierras del Principado, mediante un convenio, si bien el ente regional aún no ha dado luz verde al acuerdo.



El último paso que pretende dar Rodríguez, una vez el Ayuntamiento tenga a su disposición la relación de tierras y su estado, es desarrollar una ordenanza municipal que regularice el uso de los comunales para tratar de evitar que se produzcan situaciones como la actual.



Pese a que el concejal no quiere marcar un calendario de plazos para desarrollar este trabajo, sí confiesa que ve "complicado" poder resolverlo todo antes de que finalice el actual mandato.



Medio Rural fue una concejalía ocupada por Javier García (Somos) hasta el pasado mes de febrero, momento en el que el Alcalde decidió retirar las competencias al edil de la formación morada y expulsarlo, así, del gobierno local.