Las becas de comedor, limitadas a alumnos de la enseñanza pública

La Corporación de Llanera aprobó ayer las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para becas en comedores escolares y ayudas a estudios, que se ceñirán única y exclusivamente a los alumnos del municipio que cursen sus estudios en centros públicos.



El PP había presentado una enmienda a las bases para tratar de que las ayudas se extendiesen a familias que llevan a sus hijos a la enseñanza concertada. El equipo de gobierno no aceptó esta propuesta, argumentando que en Llanera hay suficientes plazas para que los niños y jóvenes estudien en centros públicos, y que la decisión de acudir a centros concertados es de las familias. "Si no hubiese plazas suficientes en la enseñanza pública y las familias se vieran obligadas a acudir a la concertada, sería otra cosa, pero este no es el caso", dijo el portavoz del PSOE, Alfredo Rodríguez.



La enmienda recibió el voto favorable del PP y de Ciudadanos, la abstención del concejal no adscrito Javier García, y el voto en contra de IU y el PSOE, lo que supuso un empate que fue resuelto con el voto de calidad del Alcalde, en contra. Finalmente, se llevaron las bases de las ayudas sin la enmienda y fueron aprobadas por unanimidad. El municipio repartirá, conforme a esta convocatoria, 65.000 euros en becas para el comedor escolar, y 40.000 en ayudas al estudio. Una vez aprobadas las bases, la convocatoria se abrirá, casi con toda seguridad, antes de que acabe el presente curso escolar.



Por otra parte, el Pleno aprobó un cambio de calificación jurídica de las casas de los maestros de Posada, los dos edificios que están situados junto al colegio público San José de Calasanz y que se encuentran en mal estado.



El PSOE aboga por rehabilitarlas para albergar allí viviendas de alquiler, mientras que el PP y Ciudadanos prefieren optar por el derribo. En cualquier caso, para poder llevar a cabo cualquier actuación se requería el paso que se ha dado en el Pleno. Las viviendas estaban adscritas a la enseñanza y se ha cambiado su calificación para pasarlas a bienes patrimoniales. "Y a partir de ahí, ya se verá lo que se hace", dijo Rodríguez.



Por otra parte, se aprobó una moción presentada por el PP en la cual se solicitaba la reparación de un camino en Pruvia.