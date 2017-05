El centro de coordinación de puertos, paralizado por "problemas económicos"

El centro de coordinación de puertos, ese sistema pensado para Candás que permitiría a los barcos conocer las disponibilidades de los muelles para saber si pueden amarrarse o no, aún está pendiente de ejecutar. El plan colea desde hace dos años y todavía no se ha avanzado. "El centro ya está montado, pero no se desarrolla", explica Daniel Fernández, responsable del club Cuatro Vientos y representante de las embarcaciones deportivas que amarran en el muelle candasín.



Fernández entiende que ese centro de coordinación, que daría servicio a los usuarios de puertos asturianos, sobre todo en los meses de verano -fechas en las que están computados más tránsitos-, no se desarrolla por "problemas económicos". "Está todo montado, solo falta el personal", detalla el responsable de Cuatro Vientos, que destaca además que ese control ayudaría "mucho" a las embarcaciones que realizan tránsitos porque, actualmente, tienen que comprobar si hay espacio "puerto a puerto". "Ese sistema es novedoso, no existe en ningún otro sitio y daría muchas ventajas a los barcos, que conectarían con el control de coordinación de puertos mediante radio u otro mecanismo", destaca Daniel Fernández.



El club Cuatro Vientos cuenta actualmente con dos centenares de asociados. "Todos los años crece el número de socios, de los cuales la mayoría o bien es de Candás o de cerca o cuenta con una segunda residencia en el concejo o en lugares próximos", apunta el presidente de los propietarios de embarcaciones deportivas, que además reclama al Principado que retome las labores de dragado en el puerto para ganar calado, aún siendo consciente de "que esta es una época difícil económicamente".