Olaya Pena, de Tazones, gana un concurso de cartas de amor en Calafell (Tarragona)

La villaviciosina Olaya Pena ha ganado la 24.ª edición del concurso de cartas de amor del Ayuntamiento de Calafell (Tarragona). Pena, de Tazones, ganó con su carta "103 latidos por minuto" entre casi 280 llegadas de 16 países. La joven, que dio sus primeros pasos como periodista en LA NUEVA ESPAÑA, se estrenó con éxito en los concursos. "Aún no me lo creo, pensé que quizá podía sacar partido a cosas que tenía escritas y me presenté por probar suerte. No me esperaba esto en absoluto", informa Vicente ALONSO.