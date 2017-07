Sólo 13 de los 215 perros controlados en Siero no llevaban microchip

Sólo trece de los 215 perros controlados por el Ayuntamiento de Siero carecían de microchip de identificación en la campaña realiza. Además, se detectaron diez canes de alguna raza de las consideradas peligrosas. De estos, tres en La Carrera, dos en la Pola, otro par en Lugones, uno en La Collada, otro en Colloto y un último en Valdesoto.

Tiñana fue la localidad en la que se encontraron más perros sin microchip, pues de los once examinados, cuatro no lo llevaban. En Pola de Siero fueron tres los canes que no iban identificados, pero en proporción a los 48 controlados, la cifra es bastante inferior en términos relativos. En Xixún, ninguno de los dos animales valorados llevaba microchip. En San Miguel se supervisaron diez y un par tampoco lo tenían. En La Carrera se detectó uno sin él de los once valorados y en Bobes, otro de los dos perros controlados.