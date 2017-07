Denuncian falta de publicidad sobre la asistencia psicológica en la ayuda domiciliaria

Usuarios del servicio de asistencia domiciliaria denuncian falta de publicidad por parte del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria sobre la disponibilidad de un servicio de psicología y nutrición dentro de la prestación. Además, los beneficiarios afirman que al requerir información sobre ello a los auxiliares, estos aseguraron desconocer su existencia; una respuesta similar a la que, aseguran, obtuvieron al elevar la cuestión a otras instancias de la concesionaria del servicio.

"Lo lógico es que si existe la posibilidad de contar con la asistencia de un psicólogo y un nutricionista, además de peluquero y podólogo, nos lo hagan saber. Si no, ¿de qué sirve ofertarlo? ¿Para qué se paga?", se pregunta Manoli Arbesú, familiar de una de las beneficiarias del servicio de atención domiciliaria, que trata de utilizar el servicio psicológico.

Desde hace varios días, Arbesú trata de averiguar cuáles son exactamente las condiciones para recibir asistencia psicológica, una tarea que, afirma, no le está resultando nada fácil. "Tras hablar con los técnicos y con la empresa, me han dicho que sí, que tenemos derecho a la atención de un psicólogo, pero no nos han concretado en qué condiciones ni qué día podrá hacerse. De momento, lo que nos han asegurado es que hay que cumplir unos requisitos", relata la sierense sobre este servicio, que puede ser aprovechado tanto por beneficiarios del servicio como por los cuidadores del enfermo.

Esta es una queja más de los usuarios del servicio de asistencia domiciliaria del concejo, que en las últimas fechas también han denunciado "carencias" en la prestación del mismo. "Nos cambian el personal y los horarios continuamente. No son conscientes de que trastocar las rutinas de estas personas, en su mayoría mayores y enfermas, supone un trastorno muy grande", recalca Arbesú, quien invita al Ayuntamiento y a la concesionaria a poner de su parte para que el servicio pueda funcionar con la mayor diligencia posible.