El juez sigue con el caso de los "Ángeles del Infierno" y llama a los testigos

El magistrado ha llamado a declarar a varios vecinos de Noreña, en calidad de testigos, por las molestias ocasionadas por la presencia de la asociación Ángeles del Infierno en el concejo. Les ha citado en el Juzgado de instrucción número 4 de Pola Siero para el próximo día 25 de este mes.

Esto significa que el procedimiento sigue adelante, no ha sido archivado, y las diligencias se mantienen abiertas. Antes que los vecinos ya acudieron al Juzgado, el 15 de junio, la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Pelayo Suárez, ambos de IPÑ. Una vecina del concejo, Lucía Quirós, acusa a la regidora y al edil de no haber actuado correctamente e impedir las molestias que causan los miembros de la asociación de moteros "Ángeles del Infierno", con sede en una finca que alquilaron hace años en La Felguera de Noreña, colindante a la de la denunciante. Se quejan de los ruidos de sus conciertos nocturnos y de otras actividades para las que no tienen licencia. Por eso acusan a los responsables municipales de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Antuña y Suárez lo niegan. Basan su defensa en que las quejas de la familia afectada fueron verbales pero no llegaron a realizarse de forma oficial ni dieron lugar a denuncia. Además, argumentan que empezaron a producirse en 2013, con el anterior equipo de gobierno, cuando IPÑ no estaba en la Alcaldía, pues llegó en junio de 2015. Fue a partir de esa fecha cuando se inició el expediente. Los responsables municipales aseguran que actuaron a través de la Guardia Civil, la Policía Local, así como con requerimientos tanto a los propietarios de la finca como a los miembros de la asociación. Antuña destacó que, además, firmó un decreto de ejecución forzosa para el cese de la actividad. Lucía Quirós le afeó que fue ya iniciado el proceso judicial e insiste en que se jugó con la seguridad de su familia por no actuar.

El jefe de la Policía Local de Noreña también declaró voluntariamente en el Juzgado el mismo día que lo hicieron la Alcaldesa y el concejal. Al indicar que no habían recibido quejas de más vecinos por las molestias causadas por los "Ángeles del Infierno", la acusación propuso la declaración de testigos y el juez ha aceptado, llamando a declarar a residentes en la zona.

Además, el magistrado de Siero acordó solicitar al Ayuntamiento de Noreña expedientes sobre la asociación "Ángeles del Infierno". También se ofició a la Guardia Civil para que emita copia al Juzgado de todas las actuaciones realizadas vinculadas a este asunto.

Estas actuaciones demuestran que el procedimiento sigue abierto y que el magistrado encuentra motivos para mantener las diligencias abiertas.