Luis Benito García reclama a Siero el estudio sobre la sidra que nunca cobró

El historiador Luis Benito García reclama al Ayuntamiento de Siero que le devuelva el trabajo de investigación sobre "Historia y cultura de la sidra de Siero" que le encargó la anterior edil de Cultura con el gobierno de Foro, María José Sánchez, y que nunca cobró. El autor del libro llevó el caso a los tribunales, pero la jueza determinó que no tenía derecho a cobrar los 2.999 euros que reclamaba porque no hubo una petición formal por escrito y el Consistorio no se benefició al no llegar a publicarse.

García afea al Ayuntamiento de Siero que se haya apurado tanto en reclamarle los 200 euros de las costas del proceso judicial. "Denota la talla moral y política de nuestros representantes políticos", lamenta Luis Benito García.

El historiador e investigador califica de "absurda" la sentencia que exime al Ayuntamiento de Siero del pago de la publicación. "Es como si alguien demanda una agresión y el juez la desestima porque al agresor no se le ha hinchado la mano", argumenta, porque lo que él reclamaba en la demanda era que le pagaran el encargo realizado y esto, señala, no se refleja en el fallo judicial.

"Se suma la avidez del Ayuntamiento de Siero a pedir las costas", apunta, cuando "no se han dado tanta prisa en devolver el texto, pues aún no lo ha hecho". Situaciones como éstas "te hacen perder fe en las instituciones y, por otra parte, denotan con claridad la catadura moral y política de nuestros representantes".