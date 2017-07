El Principado retoma el proyecto para que la sidra sea Patrimonio de la Humanidad

El Principado retoma el proyecto de proponer a la Unesco que la sidra sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que llevaba parado desde el 31 de diciembre de 2014. Así lo anunció ayer el director general de Agroalimentación, Jesús Casas, en el "sidraforum" celebrado en el Museo de la Sidra, en Nava, con motivo del Festival. Su departamento, dependiente de la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, se reunirá mañana con los responsables de la Cultura "para volver a ponerlo en marcha" conjuntamente. "El gran reto es que un día, en la botella, junto a la contraetiqueta de DOP, haya otra que ponga Patrimonio de la Humanidad", apuntó Casas.

Para el presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias (DOP) y llagarero, Tino Cortina, el próximo reto es el mismo. "Tenemos que ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad porque nos lo merecemos y ya está. No hay duda. La cultura de la sidra no es un invento y esto sería muy bueno para la sidra y para Asturias", destacó.

Para Cortina, "la unión del sector es un hito histórico", en referencia a la integración de la marca Sidra de Selección en la Denominación de Origen. "Somos el mismo sector", defiende.

"Ahora somos más fuertes, no sólo porque nos hemos unido, sino porque tenemos las cosas más claras", destacó Casas, quien apuesta por potenciar la DOP para tener un producto identitario asociado al territorio y a la cultura, además de abrirse a aquellos productores que hacen sidra de Asturias. Casas propone que cualquier variedad de manzana de sidra de la región pueda utilizarse y no se limite al uso de unas cuantas. Es partidario de "avanzar en la diversificación del producto" para que el lagarero no se vea tan limitado.

Para Manuel Riestra, representante de Sidra de Selección, es un momento de objetivos y uno de ellos es que los cosecheros estén dentro del proyecto. El siguiente paso es que ver una botella de sidra que no sea de DOP sobre la barra de una sidrería se convierta en una anécdota, y no al revés.