Somos pide que se corrijan las deficiencias de la bolera de El Berrón

"Pedimos al Ayuntamiento que salve las deficiencias antes de recepcionar la obra". Lo dice el concejal de Somos Siero, Javier Pintado, en referencia a la bolera de El Berrón. Critica que se desechara el proyecto de los técnicos municipales para tres boleras en Siero. La adjudicación estimada de la obra eran unos 100.000 euros; en el caso de la de El Berrón, incluía vestuarios, baños, cafetería y gradas para cien personas. Finalmente, la obra se licitó a una empresa externa y el coste ronda los 60.000 euros, explicó.

No está de acuerdo con el resultado de la obra porque no es accesible para personas con movilidad reducida y el cierre de las instalaciones no es adecuado. Esta bolera "no cubre las necesidades de El Berrón, donde hay mucha afición, ni de presente ni de futuro", dice.